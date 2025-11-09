ەجەلگى جىبەك جولىمەن 3000 شاقىرىمعا جول تارتقان قىتايلىق تۇيە كەرۋەنى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
XVI عاسىردا سوعىلعان تەڭگەلەردى ەلدەن شىعارماق بولعان ازامات ۇستالدى - ءوزا
سۇرحانداريا وبلىستىق كەدەن باسقارماسىنىڭ «تەرمەز اۋەجايى» شەكارا بەكەتىندە كەدەنشىلەردىڭ قىراعىلىعىنىڭ ارقاسىندا تاريحي قۇندىلىعى زور جادىگەرلەردى ەلدەن اكەتپەك بولعان ازامات قولعا ءتۇستى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، شەتەلگە ۇشقالى تۇرعان جولاۋشى كەدەندىك تەكسەرۋ كەزىندە بەلگىلەنگەن ءتارتىپ بويىنشا باقىلاۋدان ءوتتى. الايدا ونىڭ قول جۇگىن تەكسەرۋ بارىسىندا قىزمەتكەرلەر اۋىزشا سۇراۋ كەزىندە ايتىلماعان، اراب جازۋلارىمەن ورنەكتەلگەن بەس دانا كونە مەتالل تەڭگەنى انىقتادى.
كەدەن ماماندارى تابىلعان زاتتاردىڭ تاريحي ماڭىزىن ناقتىلاۋ ماقساتىندا كوركەمدىك ساراپتاما تاعايىندادى. ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، بۇل تەڭگەلەر XVI عاسىرعا تيەسىلى بولىپ، ولاردىڭ بەتىنە اراب جازۋىمەن ءدىني ناقىشتاعى سوزدەر مەن سول ءداۋىردىڭ بيلەۋشىلەرىنىڭ ەسىمدەرى قاشالىپ جازىلعان. بۇل جادىگەرلەر ءوز كەزەڭىنىڭ مادەني جانە تاريحي تىنىسىن ايقىن كورسەتەتىن قۇندى مۇرا رەتىندە تانىلدى.
وزبەكستاندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، سوعىلعانىنا ەلۋدەن استام جىل وتكەن مادەني قۇندىلىقتاردى ەل اۋماعىنان شىعارۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى. قازىرگى ۋاقىتتا كونە تەڭگەلەر تەرمەز ارحەولوگيا مۇراجايىنىڭ قورىنا تاپسىرىلدى. ال كەدەن ورگاندارى اتالعان دەرەك بويىنشا تەرگەۋگە دەيىنگى تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
قازاقستان مەن مىسىر افريكاتانۋشى مامانداردى دايارلاۋعا مۇددەلى - «Eurasia Today»
قازاقستان مەن مىسىر وكىلدەرى افريكاتانۋشى ماماندىعى بويىنشا كادرلار دايارلاۋ جانە قۇرلىقتاعى كەڭ تاراعان افريكالىق تىلدەردى مەڭگەرۋ ماسەلەلەرىن كوتەردى، دەپ حابارلايدى «Eurasia Today» اقپارات اگەنتتى.
اتالعان باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ماسەلە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى اسقار جەڭىس پەن كاير ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى مۇحاممەد ابدەلسادەقتىڭ كەزدەسۋىندە كوتەرىلدى.
تاراپتار كەزدەسۋدە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جانە ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى بايلانىستى جانداندىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاعان. كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىنىڭ قازىرگى جاعدايى جانە ونى ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى جونىندە پىكىر الماسىلدى.
ەجەلگى جىبەك جولىمەن قايتا ءجۇرىپ، 3000 شاقىرىمعا جول تارتقان تۇيە كەرۋەنى - «حالىق گازەتى»
3-قاراشادا ساعات 17:00-دە 33 تۇيە، 3 جىلقى، 30 كوماندا مۇشەسى جانە 4 قۇرال-جابدىق كولىگىنەن تۇراتىن «شىعىس تيانشاننان كەلگەن تۇيە كەرۋەنى» گانسۋ ولكەسىنىڭ گۋلان اۋدانىنا جەتتى، دەپ جازادى «حالىق گازەتى».
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، بۇل كەرۋەن 22-تامىزدا شينجاڭداعى باركول قازاق اۆتونوميالىق اۋدانىنان جولعا شىققاننان بەرى شامامەن 1600 شاقىرىم جول جۇرگەن. ولاردىڭ سوڭعى ايالدايتىن جەرى حەنان ولكەسىنىڭ لويان قالاسى. كەرۋەن شامامەن 3000 شاقىرىمنان استام ساپاردان سوڭ مادەني ەكسپەديتسياسىن اياقتاماق.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، تۇيە كەرۋەنىنىڭ قوڭىراۋ ءۇنى ارعى زاماننان جەتكەندەي اسەر بەرەدى. «شىعىس تيانشان تۇيە كەرۋەنى» تاريحتىڭ ءىزىن قايتالاپ، جىبەك جولىنىڭ رۋحىن جانە شينجاڭ بۇيىمدارىنىڭ سۇلۋلىعىن تانىستىرىپ جاتىر. ۇجىم جۇمىسى قىتايداعى الەۋمەتتىك جەلىدە بىرنەشە رەت قىزۋ تالقى رەيتينگىندە بولدى. مارشرۋتتىق ديناميكا مەن مادەني ينتەگراتسيا ءىس- شارالارى كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋدارىپ، قازىرگى ۋاقىتتاعى ەڭ كوپ قارالاتىن «جىبەك جولى ەلشىسىنە» اينالعان.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «شاندۋڭ ولكەسىندەگى ءبىر تاۋ قوس تۇسكە بويالدى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ حابارلاۋىنشا، قىتايدىڭ شاندۋڭ ولكەسىنىڭ جينان وڭىرىندە ءبىر تاۋ قوس تۇسكە بويالعان. كۇزدىڭ اياعىندا جينان ءوڭىرىنىڭ سەجى تاۋىندا (شايان تاۋى) «ءبىر تاۋ ەكى تۇسكە بويالعان» عاجايىپ كورىنىس كوپتەگەن ءتۋريستى باۋرادى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، سەتسزى تاۋى جوتا ارقىلى ەكىگە ءبولىنىپ جاتادى. تاۋدىڭ سولتۇستىك بەتكەيىنە ارشالار ەگىلگەن، وڭتۇستىك بەتكەيىنە سارىاعاش وتىرعىزىلعان. كۇزدىڭ كەلۋىمەن سارىاعاشتار جاسىلدان قىزىل تۇسكە بويالىپ، «ءبىر تاۋ ەكى تۇسكە ەنگەن» ەرەكشە كورىنىس قالىپتاستى.
بەرليندەگى يران ەلشىلىگىندە «يران كىلەم ونەرى» كۇنى ءوتتى - ParsToday
بەرليندەگى ي ي ر ەلشىلىگىنىڭ كونفەرەنتس- زالىندا گەرمانيادا تۇراتىن ءبىرقاتار ەلشىلەر مەن ديپلوماتتار جانە شىنايى يراندىق مادەنيەت پەن ونەرىنىڭ اۋەسقويلارى توبىنىڭ قاتىسۋىمەن «يران كىلەم ونەرى» كۇنى ءوتتى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
Parstoday اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ISNA اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، «يران كىلەم ونەرى» كۇنى راسىمىندە ي ي ر-نىڭ گەرمانياداعى ەلشىسى مادجيد نيلي يران كىلەمىن يراندىقتاردىڭ ونەرىنىڭ، شىدامدىلىعىنىڭ جانە تالعامىنىڭ سيمۆولى دەپ ساناپ، ونىڭ يراننىڭ باي مادەنيەتىن الەمگە تانىستىرۋداعى ماڭىزدى ءرولىن اتاپ وتكەن.
يراندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، يراننىڭ گەرمانياداعى ەلشىسى ەكى ەل اراسىنداعى تاريحي قارىم- قاتىناستاردىڭ دامۋىنداعى يران كىلەمدەرىنىڭ رولىنە توقتالا وتىرىپ، بىرلەسكەن يران- گەرمان كىلەم ءۇيىن قۇرۋدى وسى سالاداعى ءوزارا ارەكەتتەسۋدى ارتتىرۋ جانە جەڭىلدەتۋ مۇمكىندىگى دەپ سانادى.
بۇل راسىمدە يراننىڭ ءارتۇرلى ايماقتارىنان اكەلىنگەن تاماشا جانە قۇندى كىلەمدەر كورسەتىلىپ، يران جەرىنىڭ مادەني جانە كوركەمدىك ارتۇرلىلىگىن كورسەتتى جانە قاتىسۋشىلاردىڭ جىلى لەبىزىن ءبىلدىردى. ءىس-شارانىڭ تاعى ءبىر تارتىمدى بولىگى وسى سالاداعى ەكى تانىمال ۇستازدىڭ يران كىلەمدەرىنىڭ ۇلگىلەرىن جاساۋ بويىنشا شەبەرلىك ساباعى جانە سۇلۋلىعىن كورسەتەتىن بەينەروليك بولعان.
ايتا كەتەيىك، گەرمانيا ۇزاق ۋاقىت بويى يران كىلەم ساۋداگەرلەرىنىڭ ەۋروپاداعى نەگىزگى ورتالىعى بولىپ كەلدى.
سونداي-اق وسى اپتادا Parstoday-دە «يران مەن اۋعانستان اراسىنداعى تەمىرجول ىنتىماقتاستىعى قىتايدى ەۋروپامەن بايلانىستىرۋ باعىتى بولىپ تابىلادى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
ParsToday باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، جول جانە قالا قۇرىلىسى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى جانە يران تەمىرجول كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى قىتايدىڭ تەمىرجول جەلىسىن اۋعانستان مەن يراننىڭ تەمىرجول باعىتتارى ارقىلى ەۋروپامەن بايلانىستىرۋ جوسپارىن جاريالاعان.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، يراننىڭ حالىقارالىق دالىزدەردەگى ستراتەگيالىق ءرولىن اتاپ وتكەن «يران تەمىر جولدارى» كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى دجابار ءالي زاكەري قىتايدىڭ تەمىرجول جەلىسىن اۋعانستان مەن يران ارقىلى ەۋروپاعا قوسۋ جوسپارلارىن جاريالادى جانە مازاري- شاريف-گەرات تەمىرجول جەلىسىن اياقتاپ، ونى يران ارقىلى وتەتىن باعىتتارمەن بايلانىستىرۋ اۋعانستاندى اشىق سۋلارمەن جانە ەۋروپا نارىقتارىمەن بايلانىستىراتىنىن ايتقان.
تۇركيادا كيبەر تىڭشىلىققا قارسى رەيدتەردە ەكى كۇدىكتى قاماۋعا الىندى - TRT
سەنبى كۇنى تۇركيا بارلاۋ قىزمەتى جانە جاندارمەريا كۇشتەرى ستامبۋل مەن ادانادا ۇيلەستىرىلگەن ءتىنتۋ جۇمىستارى بارىسىندا كيبەرشپيوندىق جەلىنى نىساناعا الىپ، ەكى كۇدىكتىنى ۇستادى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى. اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، وپەراتسيا انكارا باس پروكۋراتۋراسىنىڭ نۇسقاۋىمەن جۇرگىزىلدى.
تەرگەۋشىلەر ەكى كۇدىكتىنىڭ ءىرى كيبەرقىلمىس ۇيىمىمەن بايلانىسى بارىن انىقتادى. ء تىنتۋ كەزىندە ءتارتىپ ساقشىلارى زاڭسىز كيبەرقيمىلداردا پايدالانىلۋى مۇمكىن دەپ كۇدىك تۋعىزعان سيفرلىق تەحنيكا مەن شەتەلمەن بايلانىسى بار جۇيەلەردى تاركىلەدى.
كۇدىكتىلەر تەرگەۋ كەزىندە مويىنداپ، جەكە مالىمەتتەرگە زاڭسىز قول جەتكىزۋگە قاتىسى بار ادامدار مەن توپتار تۋرالى اقپارات بەردى.
ەكى كۇدىكتى دە تۇركيانىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك زاڭى بويىنشا رەسمي تۇردە قاماۋعا الىندى، ال شەتەلدە جۇرگەن باسقا تۇلعالارعا تۇتقىنداۋ وردەرى شىعارىلدى.
تەرگەۋ ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
