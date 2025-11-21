جەكە قاراجاتى ەسەبىنەن الماتىداعى «باعاناشىل» بالالار ءۇيىن جوندەۋگە 5 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت Integra Construction KZ بەنەفيتسيار مەنشىك يەسى شاحمۇرات ءمۇتالىپتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە وندىرىستىك، تۇرعىن ءۇي، الەۋمەتتىك نىسانداردى سالۋ جونىندە باياندالدى.
سونداي-اق پرەزيدەنتكە كومپانيانىڭ قۇرىلىس پەن تەمىر جول سالالارىندا ىسكە اسىرىپ جاتقان حالىقارالىق باستامالارى تۋرالى اقپارات بەرىلدى.
مەملەكەت باسشىسى ەل ەكونوميكاسى ءۇشىن ءمانى زور جوبالاردى ساپالى ءارى ۋاقتىلى ورىنداۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
شاحمۇرات ءمۇتالىپتىڭ ايتۋىنشا، Integra Construction KZ ءبىرقاتار الەۋمەتتىك جوبانى قولعا العان. ماسەلەن، كومپانيا الماتى قالاسىنداعى «باعاناشىل» بالالار ءۇيىن 5 ميلليارد تەڭگە جەكە قاراجاتى ەسەبىنەن قايتا جوندەۋدى باستادى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنتكە قازاقستان بوكسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن جەتىستىكتەرى، ونىڭ ىشىندە ۇلتتىق قۇرامانىڭ ناتيجەلەرى، 2028 -جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا دايىندىق جوسپارى مەن كەلەسى جىلعا قويىلعان مىندەتتەر جايىندا مالىمەت بەرىلدى.