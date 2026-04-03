جازعى ازيا ويىندارى: قازاقستاننان 500 گە جۋىق سپورتشى قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ بيىل جاپونيانىڭ ناگويا قالاسىندا (19-قىركۇيەك – 4-قازان) ۇيىمداستىرىلاتىن XX جازعى ازيا ويىندارىنا ۇلتتىق قۇرامانى ساپالى دايىنداۋعا ارنالعان جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جيىندا ۇلتتىق كوماندانىڭ قۇرامىن قالىپتاستىرۋ، سپورتشىلاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە باسىم سپورت تۇرلەرىندەگى دايىندىقتى ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- بيىلعى ازيا ويىندارى باعدارلاماسىنا 43 سپورت ءتۇرى ەنگەن. سپورتشىلار 438 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالادى. الدىن الا بولجام بويىنشا، قازاقستان قۇراماسىنان ازياداعا 30 دان استام سپورت تۇرىنەن 500 گە جۋىق سپورتشى قاتىسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك ۇلتتىق سپورت فەدەراتسيالارىمەن بىرلەسە وتىرىپ دايىندىق جوسپارىن جاسادى. وندا وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن وتكىزۋ، حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋ، سونداي-اق سپورتشىلارعا مەديتسينالىق، عىلىمي جانە ادىستەمەلىك قولداۋ كورسەتۋ قاراستىرىلعان.
دايىندىق بارىسىندا ارنايى شتاب قۇرىلىپ، ەڭ كوپ مەدال الۋ مۇمكىندىگى بار باسىم سپورت تۇرلەرى انىقتالدى.
ۇلتتىق قۇرامانى جاساقتاۋدا سپورتشىلاردى اشىق جانە ءادىل ىرىكتەۋگە باسا نازار اۋدارىلدى. ىرىكتەۋ حالىقارالىق جارىستارداعى، سونىڭ ىشىندە الەمدىك جانە ازيا چەمپيوناتتارىنداعى، سونداي-اق ىرىكتەۋ تۋرنيرلەرىندەگى ناتيجەلەرگە نەگىزدەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى العاش رەت تولىق سپورتتىق كيىم جيىنتىعىمەن قامتىلىپ جاتقانىن جازدىق.