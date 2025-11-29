جاۋىنگەرلىك دايىندىق: قورعانىس مينيسترلىگى ماڭىزدى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى جەلتوقسان ايىنىڭ العاشقى كۇندەرىندە قارۋلى كۇشتەردىڭ بارلىق ءبولىمى وقۋ دابىلى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى جاۋىنگەرلىك دايىندىققا كەلتىرىلەدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.
وسىدان كەيىن بولىمدەر وقۋ پوليگوندارى مەن وقۋ ورتالىقتارىنا جوسپارلى مارشتار جاسايدى. جەكەلەگەن بولىمشەلەر كەشەندى جاۋىنگەرلىك دايىندىق ساباقتارى وتەتىن ورىندارعا اۋە، تەمىرجول جانە اۆتوكولىك كولىگىمەن جەتكىزىلەدى.
مينيسترلىك اتالعان كەزەڭدە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا وڭىرلەردەگى جولداردىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
- ازاماتتار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنەن تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە سۇيەنىپ، تەكسەرىلمەگەن مالىمەتتەردى تاراتپاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سۋدا جۇزەتىن امبەباپ جاۋىنگەرلىك كولىك قۇراستىرىلاتىن بولدى.