    12:50, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جاۋىنگەرلىك دايىندىق: قورعانىس مينيسترلىگى ماڭىزدى مالىمدەمە جاسادى

    استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى جەلتوقسان ايىنىڭ العاشقى كۇندەرىندە قارۋلى كۇشتەردىڭ بارلىق ءبولىمى وقۋ دابىلى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى جاۋىنگەرلىك دايىندىققا كەلتىرىلەدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.

    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    وسىدان كەيىن بولىمدەر وقۋ پوليگوندارى مەن وقۋ ورتالىقتارىنا جوسپارلى مارشتار جاسايدى. جەكەلەگەن بولىمشەلەر كەشەندى جاۋىنگەرلىك دايىندىق ساباقتارى وتەتىن ورىندارعا اۋە، تەمىرجول جانە اۆتوكولىك كولىگىمەن جەتكىزىلەدى.

    Ақтау гарнизонда 600-ден астам теңіз жаяу әскері жауынгерлік сынақтан өтті
    Фото: Қорғаныс министрлігінен

    مينيسترلىك اتالعان كەزەڭدە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا وڭىرلەردەگى جولداردىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.

    Ақтау гарнизонда 600-ден астам теңіз жаяу әскері жауынгерлік сынақтан өтті
    Фото: Қорғаныс министрлігінен

    - ازاماتتار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنەن تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە سۇيەنىپ، تەكسەرىلمەگەن مالىمەتتەردى تاراتپاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سۋدا جۇزەتىن امبەباپ جاۋىنگەرلىك كولىك قۇراستىرىلاتىن بولدى.

    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі
    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі

     

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
