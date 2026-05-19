    جانىبەك ءالىمحان ۇلى مالىمدەمە جاسادى

    استانا. قازاقپارات – كاسىپقوي بوكستان WBO نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى الەۋمەتتىك جەلىدە جازبا جاريالاپ، الداعى جوسپارىن ايتتى.

    سپورتشى رينگتى ساعىنعانىن دا مالىمدەدى.

    «6 جاسىمدا قولعاپ كيىپ ەدىم، مىنە 27 جىلدان بەرى رينگتە ءجۇر ەكەنمىن! ءبىر ىسپەن تۇراقتى تۇردە 27 جىل اينالىسۋ دا وڭاي ەمەس! 4 بۇرىشتى رينگتە نە كورمەدىك؟! ءالى دە كورەرىمىز كوپ! رينگتى ساعىندىق! جانكۇيەرلەر دە ونەرىمىزدى ساعىنىپ قالعانىن بىلەمىن! بۇيىرتسا، جەلتوقساندا الەم چەمپيونى تيتۋلىمدى قورعايمىن!» - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ اعزاسىنان دوپينگ تابىلعانى تۋرالى اقپارات 2025-جىلى جەلتوقساندا تارادى. ول كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن جەكپە-جەك وتكىزۋى كەرەك ەدى.

    VADA انتيدوپينگ كوميسسياسىنىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن بوكسشىنى شەتتەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانىپ، ۇزاققا سوزىلعان تەرگەۋ باستالدى.

    2026-جىلدىڭ باسىندا اشىلعان B سىناماسى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ اعزاسىندا تىيىم سالىنعان زات بار ەكەنىن راستادى. قازاقستاندىق بوكسشى 2026-جىلعى 2-جەلتوقسانعا دەيىن شەتتەتىلگەن بولاتىن، بۇل مەرزىم اياقتالعاننان كەيىن جانىبەكتى بەنتليمەن قارىمتا كەزدەسۋ كۇتىپ تۇر.

    Күнсұлтан Отарбай
