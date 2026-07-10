جاپونيادا كومپانيالاردىڭ بانكروتقا ۇشىراۋى 12 جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا كورپوراتيۆتىك بانكروتتىق سانى سوڭعى 12 جىلدا العاش رەت 5 مىڭنان استى، دەپ حابارلايدى Kyodo News.
Tokyo Shoko Research زەرتتەۋ كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى قاڭتار- ماۋسىم ارالىعىندا قارىزى كەمىندە 10 ميلليون يەن (شامامەن 62 مىڭ دوللار) بولاتىن 5346 كومپانيا بانكروت دەپ تانىلعان.
بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %7,1 عا كوپ. سوڭعى رەت مۇنداي كورسەتكىش 12 جىل بۇرىن تىركەلگەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، يەن باعامىنىڭ السىرەۋى ينفلياتسيانى جەدەلدەتىپ، اسىرەسە شاعىن جانە ورتا بيزنەسكە ايتارلىقتاي اسەر ەتكەن.
بۇدان بولەك، جۇمىس كۇشىنىڭ سوزىلمالى تاپشىلىعى دا جاعدايدى قيىنداتىپ وتىر. Tokyo Shoko Research ماماندارى كۇزدە بانكروتتىق سانىنىڭ ءوسۋ قارقىنى كۇشەيۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
دەرەكتەرگە سايكەس، بانكروت بولعان كومپانيالاردىڭ شامامەن %90 ى - قىزمەتكەرلەر سانى 10 ادامنان از كاسىپورىندار. ال جاعدايلاردىڭ %80 عا جۋىعى مىندەتتەمەلەرى 100 ميلليون يەننەن اسپايتىن كومپانيالارعا تيەسىلى.
سالالار بويىنشا ەڭ كوپ بانكروتتىق قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىندا تىركەلدى - 1819 جاعداي (+%7,2). ەكىنشى ورىندا قۇرىلىس سالاسى تۇر، وندا 1026 كومپانيا بانكروتقا ۇشىراعان.
ايتا كەتەيىك، جاپون يەناسى 40 جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جاقىندادى.