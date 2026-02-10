جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 2025-جىلى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا قارجى مينيسترلىگىنىڭ سەيسەنبىدە جاريالانعان مالىمەتىنشە، ەلدىڭ جالپى مەملەكەتتىك قارىزى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا قاراي رەكوردتىق دەڭگەي - 1342,17 تريلليون يەنگە (شامامەن 8,6 تريلليون دوللار) جەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
جاپونيانىڭ جالپى مەملەكەتتىك قارىزى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 24,54 تريلليون يەنگە ءوستى، بۇل ونىڭ ەكونوميكاسى كولەمىنەن ەكى ەسەدەن استام جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ، ۇلتتىق قورعانىس جانە قارىزدى وتەۋگە جۇمسالاتىن شىعىنداردىڭ تەز وسۋىنە بايلانىستى جوعارى قىسىمعا ۇشىراپ وتىر.
بۇل ءوز كەزەگىندە ۇزاق مەرزىمدى پايىزدىق مولشەرلەمەلەردىڭ وسۋىمەن قاتار مەملەكەتتىك وبليگاتسيالاردىڭ كىرىستىلىگىنىڭ ارتۋىن كورسەتەدى، دەپ جازدى Kyodo.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا مەملەكەتتىك قارىز 1 197,64 تريلليون يەن مەملەكەتتىك وبليگاتسيالاردان، 44,13 تريلليون يەن قارىز الۋ جانە 100,40 تريلليون يەن قارجىلىق ۆەكسەلدەردەن قۇرالعان.
ۇزاق مەرزىمدى قارىز الۋ شىعىندارى جاپونيا بانكىنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى كوتەرۋدى جالعاستىراتىنى تۋرالى نارىقتىق كۇتۋلەر اياسىندا ءوسۋ ءۇردىسىن كورسەتىپ وتىر.
سونداي-اق پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيدىڭ مەملەكەتتىك شىعىنداردى اۋقىمدى تۇردە جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى ۋادەسىنەن كەيىن جاپونيانىڭ قارجىلىق جاعدايىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق ارتىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن جاپون يەنى 18 ايلىق مينيمۋمىن جاڭارتقانىن جازعان بولاتىنبىز.