جاپونيانىڭ ءىرى كومپانيالارى ج ي-دىڭ جاڭا پلاتفورماسىن ازىرلەيدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ ءىرى كورپوراتسيالارى - SoftBank ،NEC ،Honda Motor جانە Sony Group وزدەرىنىڭ جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسىن ازىرلەيدى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
كومپانيالار ىشكى نارىق ءۇشىن وزىق ج ي جۇيەلەرىن ەنگىزبەك. جوباعا SoftBank ،NEC ،Honda Motor جانە Sony Group قاتىسادى.
دەرەككوزدىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل باستاما ا ق ش پەن قىتايدىڭ شەشىمدەرىمەن باسەكەگە تۇسە الاتىن ج ي ۇلگىلەرىنىڭ دامۋىن جەدەلدەتۋگە باعىتتالعان. كومپانيالار جاپونيا ۇكىمەتىنىڭ قارجىلىق قولداۋىنا دا ءۇمىت ارتىپ وتىر.
بولاشاقتا ازىرلەۋشىلەر ونەركاسىپتىك روبوتتاردى باسقارۋ جۇيەلەرىن قوسا العاندا، ءونىم جەلىسىن كەڭەيتۋدى جوسپارلاعان. جاڭا كاسىپورىن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا 100 گە جۋىق ماماندى تارتۋدى كوزدەپ وتىر. جوبانى SoftBank-تىڭ جوعارى لاۋازىمدى قىزمەتكەرى باسقارادى.
SoftBank جانە NEC دامۋدى باسقارادى، كەيىنىرەك ولارعا توكيوداعى Preferred Networks قوسىلادى.
جاڭا كومپانيا New Energy and Industrial Technology Development Organization-عا قارجىلاندىرۋعا ءوتىنىش بەرمەكشى. بۇل - وتاندىق جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋعا شامامەن 1 تريلليون يەن (شامامەن 6,3 ميلليارد ا ق ش دوللارى) بولۋگە نيەتتى مەملەكەتتىك ورگان.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە قۇرىلىس سالاسىنا ج ي تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جىل سوڭىنا دەيىن كەڭەيتىلەدى.