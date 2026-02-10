جاپونياداعى قالىڭ قاردان 46 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا سوڭعى ءۇش اپتادا جاۋعان قالىڭ قار سالدارىنان 46 ادام قازا تاۋىپ، تاعى شامامەن 600 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
پوليتسيا مەن جەرگىلىكتى بيلىك مالىمەتىنشە، ولىممەن اياقتالعان وقيعالاردىڭ باسىم بولىگى تۇرعىن ۇيلەردىڭ شاتىرلارىنان قۇلاعان قار ۇيىندىلەرىنىڭ استىندا قالۋ نەمەسە قار تازالاۋ كەزىندە ادامداردىڭ قۇلاپ كەتۋى سالدارىنان بولعان.
- قاڭتاردىڭ سوڭىنان بەرى تولاستاماعان قار سولتۇستىك وڭىرلەردەگى ەلدى مەكەندەردى باسىپ، اسىرەسە جاپون تەڭىزى جاعالاۋىندا كولىك قوزعالىسىن كۇردەلەندىردى، - دەپ جازادى The Japan Times.
جاپونيانىڭ مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى دەرەكتەرىنە سايكەس، اوموري قالاسى ورنالاسقان سولتۇستىك وڭىرلىك ورتالىقتا قار جامىلعىسىنىڭ قالىڭدىعى 1,3 مەترگە جەتكەن.
بۇعان دەيىن جاپونيادا قۋاتتى قارلى بوراندار سالدارىنان ونداعان ادامنىڭ قازا تاپقانى حابارلانعان بولاتىن. تابيعي اپات 15 پرەفەكتۋرانى قامتىپ، ەڭ كوپ زارداپ شەككەن اۋدانداردا قار قاباتىنىڭ بيىكتىگى شامامەن 2 مەترگە دەيىن جەتكەنى ايتىلدى.