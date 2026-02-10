جاپونيادا ءتۇسىپ قالعان ءتىستى قايتا وسىرەتىن ءدارى شىعارىلماق
استانا. KAZINFORM – جاپون عالىمدارى قازىر ادام اعزاسىندا جاڭا ءتىس شىعۋىنا ىقپال ەتەتىن پرەپاراتتى سىناقتان وتكىزىپ جاتىر. كلينيكالىق زەرتتەۋلەر ءساتتى اياقتالعان جاعدايدا، بۇل ەم ءادىسى 2030-جىلعا قاراي مەديتسينالىق تاجىريبەگە كەڭىنەن ەنگىزىلۋى مۇمكىن.
2024-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە جاپونيادا العاش رەت ادامعا جاڭا ءتىس شىعارۋعا باعىتتالعان پرەپاراتتىڭ كلينيكالىق سىناقتارى باستالدى. زەرتتەۋ وساكا قالاسىنداعى كيتانو اۋرۋحاناسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر. سىناققا جاسى 30 بەن 64 ارالىعىنداعى، كەمىندە ءبىر تىسىنەن ايىرىلعان 30 ەر ادام قاتىسقان. پرەپارات كوكتامىر ارقىلى سالىنادى.
پرەپارات مونوكلونالدى انتيدەنەلەرگە نەگىزدەلگەن. ول اعزاداعى USAG-1 دەپ اتالاتىن اقۋىزدى تەجەيدى. بۇل اقۋىز ادەتتە ءتىستىڭ قايتا شىعۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى. عالىمدار وسى پروتسەستى توقتاتۋ ارقىلى ادامنىڭ ءوز اعزاسىندا جاڭا ءتىستىڭ شىعۋىن ىسكە قوسۋدى كوزدەپ وتىر.
بۇعان دەيىن بۇل ءادىس جانۋارلارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەردە ءتيىمدى ەكەنىن كورسەتتى. عالىمدار تىشقانداردا جاڭا تىستەردىڭ شىققانىن بايقاعان. ەڭ ماڭىزدىسى - زەرتتەۋلەر بارىسىندا ەلەۋلى جاناما اسەرلەر انىقتالماعان.
العاشقى 11 اي بويى زەرتتەۋشىلەر پرەپاراتتىڭ قاۋىپسىزدىگىن، اعزاعا اسەرىن جانە جاڭا ءتىستىڭ شىعۋىنا ىقپالىن باقىلاپ وتىر. ەگەر بۇل كەزەڭ ءساتتى وتسە، كەلەسى كەزەكتە ەم 2-7 جاس ارالىعىنداعى تۋا بىتكەن ادەنتياسى بار بالالارعا (ءتورت نەمەسە ودان دا كوپ ءتىسى جوق) قولدانىلماق.
كىمدەرگە ارنالعان؟
زەرتتەۋشىلەردىڭ تۇپكى ماقساتى - بۇل پرەپاراتتى:
جاراقات سالدارىنان تىسىنەن ايىرىلعاندارعا،
جاسىنا بايلانىستى ءتىسى تۇسكەن ادامدارعا،
تولىق نەمەسە جارتىلاي ءتىسسىز قالعان جاندارعا
قولجەتىمدى ەتۋ.
زەرتتەۋ جەتەكشىسى كاتسۋيۋ تاكاحاشي بۇل باعىتتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى:
ءبىز تىسىنەن ايىرىلعان ادامدارعا ناقتى كومەك كورسەتكىمىز كەلەدى. بۇعان دەيىن ءتىستى قايتا شىعاراتىن ەم بولماعان. سوندىقتان بۇل زەرتتەۋ كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋدارىپ وتىر، - دەيدى ول.
ەگەر بۇل ءادىس تولىق دالەلدەنسە، ستوماتولوگيادا جاڭا كەزەڭ باستالۋى مۇمكىن. ياعني بولاشاقتا ءتىس جوعالتۋ - قايتىمسىز ماسەلە بولماي، ادامنىڭ ءوز ءتىسى قايتا شىعاتىن جاعدايعا اينالۋى ىقتيمال. وسى ۋاقىتقا دەيىن جوعالعان تىستەردى قالپىنا كەلتىرۋدىڭ جالعىز جولى - پروتەز سالۋ نەمەسە يمپلانتاتسيا جاساۋ ەدى. بۇل تاسىلدەر مىندەتتى تۇردە حيرۋرگيالىق ارالاسۋدى تالاپ ەتەدى ءارى اسقىنۋ قاۋپىن جوققا شىعارمايدى. باسقاشا بالاما بولعان ەمەس.
جاپون عالىمدارىنىڭ بۇل جاڭالىعى ستوماتولوگياداعى قالىپتاسقان تۇسىنىكتى تۇبەگەيلى وزگەرتەدى. ەندى ماسەلە جاساندى ءتىستى ورناتۋدا ەمەس، ادامنىڭ ءوز ءتىسىن قايتا وسىرۋدە بولىپ وتىر. ەگەر ءادىس ءتيىمدى ەكەنىن دالەلدەسە، رەگەنەراتيۆتى ستوماتولوگيا ءتىستىڭ جارتىلاي نەمەسە تولىق جوعالۋىن ەمدەۋدىڭ جاڭا ستاندارتىنا اينالۋى مۇمكىن.
بۇل زەرتتەۋ الەمدە قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان رەگەنەراتيۆتى مەديتسينا باعىتىمەن تىكەلەي بايلانىستى. قازىرگى تاڭدا عالىمدار جۇرەك، باۋىر، جۇيكە تىندەرى مەن اياق-قولدى قالپىنا كەلتىرۋ جولدارىن ىزدەپ جاتىر. الايدا ادام ءتىسىن قايتا وسىرەتىن ناقتى ءارى ءتيىمدى پرەپارات وسى ۋاقىتقا دەيىن بولماعان.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، الەم بويىنشا ميلليونداعان ادام ءتىسىنىڭ ءبىر بولىگىن نەمەسە بارلىعىن جوعالتقان. بۇل تەك سىرتقى كەلبەتكە عانا ەمەس، سويلەۋ قابىلەتىنە، اس قورىتۋ جۇيەسىنە جانە پسيحولوگيالىق جاعدايعا دا كەرى اسەر ەتەدى، ءومىر ساپاسىن تومەندەتەدى.
ەگەر ءتىستى رەگەنەراتسيالايتىن ءدارى قولدانىسقا ەنسە، ستوماتولوگيالىق ەمدەۋ از جاراقاتتى، قولجەتىمدى ءارى ارزانىراق بولماق. ەڭ باستىسى - بۇل جاڭالىق ميلليونداعان ادامعا پروتەز بەن وپەراتسياعا تاۋەلدى بولماي، تولىققاندى ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
زەرتتەۋ ءساتتى اياقتالعان جاعدايدا، جاپون عالىمدارىنىڭ ەڭبەگى بۇكىل الەم ءۇشىن تاريحي جاڭالىققا اينالىپ، قازىرگى مەديتسينانىڭ مۇمكىندىگى جاساندى شەشىمدەردەن الدەقايدا العا كەتكەنىن دالەلدەيدى.