جاپونيا قوسىمشا 20 كۇندىك مۇناي قورىن بوساتادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا مامىر ايىنا دەيىن قوسىمشا 20 كۇندىك مۇناي قورىن بوساتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
جوسپار تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا ارنالعان مينيسترلەر كەزدەسۋىندە جاريالاندى. شارا ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىندا پارسى شىعاناعىنداعى مەملەكەتتىك، جەكە جانە مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەردەن شامامەن 50 كۇنگە سوزىلاتىن مۇناي قورىن نارىققا شىعارا باستاعاننان كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى.
- ءبىز مۇناي جەتكىزىلىمىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىن شارالاردى قابىلدايمىز، - دەدى تاكايچي.
جاپونيا مۇناي يمپورتىندا تاياۋ شىعىسقا %90 دان استام تاۋەلدى، ونىڭ باسىم بولىگى ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەدى. بۇل - جاھاندىق ەنەرگيا جەتكىزىلىمىندەگى ماڭىزدى ارتەريا، ونى يران اقپان ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ سوققىلارىنان كەيىن جاۋىپ تاستاعان.
سەيسەنبى كۇنى ۆاشينگتون مەن تەگەران ەكى اپتاعا شارتتى تۇردە اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءبىرجاقتى تارتىپتە بەلگىلەگەن مەرزىم اياقتالعانعا دەيىن، تەگەران بۇعازدى اشۋعا نەمەسە ءوزىنىڭ ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمىن بۇزۋعا ءماجبۇر بولدى.
الايدا ورمۋز بۇعازىنداعى شەكتەۋلەردىڭ الىناتىنى ءالى بەلگىسىز. سەبەبى، مالىمەتتەرگە سايكەس، يزرايل اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنەن كەيىن دە ليۆانداعى يرانمەن بايلانىستى «حەزبوللا» توبىنا قارسى شابۋىلدارىن جالعاستىرىپ جاتىر.