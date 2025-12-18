جاپونيا قازاقستانعا اركەز اشىق بولدى - جاپون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇڭعىش قازاقستاندىق ۆيتسە-پرەزيدەنتى
استانا. KAZINFORM - ريتسۋمەيكان ازيا-تىنىق مۇحيتى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇڭعىش قازاقستاندىق ۆيتسە-پرەزيدەنتى سەرىك مەيىرمانوۆ Silk Way تەلەارناسىنىڭ تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا ساپارى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ كۇنشىعىس ەلىنە ساپارىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، جاپونيا قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىققا ءارقاشان وڭ كوزقاراستا بولدى.
- پرەزيدەنت توقايەۆتىڭ ساپارى ءبىز ءۇشىن دە، قازاقستان ءۇشىن دە وتە ماڭىزدى، سەبەبى جاپونيا ءارقاشان قازاقستاندى ستراتەگيالىق سەرىكتەس رەتىندە قاراستىردى. «ورتالىق ازيا + 5» فورماتىن العاش رەت جاپونيا 2004-جىلى ۇسىنعان. سوندىقتان، مەن جاپونيا ءارقاشان سەرىكتەستىككە وڭ كوزقاراسپەن قارادى دەپ سانايمىن. بۇل ساپار ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا جاڭا سەرپىن بەرەدى دەپ ويلايمىن. مەنىڭ مانسابىم دا ءساتتى دامىدى، سەبەبى مەن قازاقستاندا جاقسى ءبىلىم الدىم. مەنىڭ ءوز وتانىمدا العان ءبىلىمىم بۇل جاقتا قاجەتىمە جارادى جانە مويىندالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى سەرىك مەيىرمانوۆ.
مەيىرمانوۆ سونىمەن قاتار جاپونياداعى قازاق دياسپوراسى تۋرالى ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، جاستاردىڭ كوپشىلىگى ازيالىق زەرتتەۋلەر مەن بيزنەس سالالارىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتەردە ءبىلىم الادى.
- مۇندا اعا بۋىن وكىلدەرى دە بار، دارىگەرلەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ ماماندارى جانە مۇعالىمدەر بار. سونداي-اق جاپونيادا تابىستى دامىپ كەلە جاتقان كەيبىر بيزنەسمەندەر بار، - دەپ ءبولىستى ول.
ول سونداي-اق ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ايتتى. پرەزيدەنتتىڭ ساپارى كۇنى ەكى تاراپ ءبىلىم بەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويادى. سەرىك مەيىرمانوۆ ريتسۋمەيكان ازيا-تىنىق مۇحيتى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وكىلى.
- بۇگىن ءبىزدىڭ ۋنيۆەرسيتەتىمىز بەن جوعارى ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى العاشقى كەلىسىمگە قول قويىلادى، بۇل ەكى ەل اراسىنداعى ءبىلىم بەرۋ تەحنولوگيالارىمەن الماسۋعا سەرپىن بەرەدى. سوندىقتان، مەنىڭ ويىمشا، بولاشاق وتە جارقىن، - دەپ تۇيىندەدى مەيىرمانوۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ 17-جەلتوقساندا جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى كەزىندە قول قويىلۋى جوسپارلانعان كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەردىڭ جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اسادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇعان دەيىن جاپونيادا ءارتۇرلى سالالاردا وقىپ نەمەسە جۇمىس ىستەپ جۇرگەن قازاقستاندىق ازاماتتارمەن كەزدەسكەن.