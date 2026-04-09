جاپونيا اسكەري قىزمەتتەگى ايەلدەر ۇلەسىن ارتتىرماق
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى جاستاردى اسكەرگە شاقىرۋداعى قيىندىقتارعا بايلانىستى 2030-جىلعا قاراي قارۋلى كۇشتەردەگى ايەلدەر سانىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋ نيەتىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى The Defense Post.
بيىلعى جىلى بەلگىلەنگەن جاڭا ماقساتقا سايكەس، جاپونيانىڭ ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرىندەگى ايەلدەردىڭ ۇلەسى 2036-جىلدىڭ ناۋرىز ايىنا دەيىن قازىرگى 9 پايىزدان 13 پايىزعا جەتۋى ءتيىس.
- اسكەري قىزمەتشىلەر ايەلدەرگە ارنالعان مۇمكىندىكتەر كەڭەيە بەرگەن سايىن مينيسترلىك «ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتىپ، سونىڭ ىشىندە ءاربىر گارنيزون مەن بازادا ايەلدەرگە ارنالعان دارەتحانا، مونشا جانە ارنايى ورىندار، سونداي-اق كەمەلەردە ايەلدەرگە ارنالعان بولمەلەر ورناتىپ وتىر، - دەلىنگەن قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
جاپونيادا تۋۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندىگى، حالىق سانىنىڭ ازايۋى جانە ەڭبەك نارىعىنداعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋى اسكەرگە شاقىرۋدى قيىنداتىپ وتىر، سالدارىنان اسكەري قىزمەتتەگى شامامەن 250 مىڭ بوس ورىننىڭ 10 پايىزى تولماي قالادى.
بۇدان باسقا، بۇل باستاما جىنىستىق زورلىق-زومبىلىققا قاتىستى ۇلكەن جانجالدان كەيىن تۋىندادى. اسكەردە قىزمەت ەتۋ كەزىندە جىنىستىق زورلىق-زومبىلىققا ۇشىراعان بۇرىنعى سارباز رينا گونوي كوپجىلدىق سوت داۋىنان كەيىن بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا ۇكىمەت جانە بۇرىنعى ارىپتەسىمەن كەلىسىمگە كەلدى.
ۇكىمەت قورعانىس شىعىندارىن ارتتىرىپ، قارۋلى كۇشتەرگە كوبىرەك تالانتتى ماماندى تارتۋعا تىرىسىپ وتىر.
- جاپونيانىڭ ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرىندەگى ايەلدەر سانىن كوبەيتۋ ءبىزدىڭ ميسسيالارىمىزدى، مىسالى، تابيعي اپاتتاردان كەيىن كومەك وپەراتسيالارى جانە قوعاممەن تىكەلەي ءوزارا ارەكەتتەسۋدى قامتيتىن باسقا دا ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ تاسىلدەرىمىزدى كەڭەيتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى جاپونيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى.
الايدا، ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاس جاپوندىقتاردى قاۋىپتى جۇمىس، تومەن جالاقى جانە زەينەتكەرلىككە شىعۋ جاسىنىڭ تومەندىگى (شامامەن 56 جاس) قورقىتىپ وتىر.
ناتوعا مۇشە ەلدەر مەن ولاردىڭ سەرىكتەستەرىندە ورتا ەسەپپەن ايەل اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ ۇلەسى جوعارى جانە ەۋروپارلامەنتتىڭ زەرتتەۋ قىزمەتىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، ولار 2022-جىلعى جاعداي بويىنشا اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ جالپى سانىنىڭ 12 پايىزىنان استامىن قۇرادى.
ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2023-جىلعى جاعداي بويىنشا ايەلدەر اسكەرگە جاڭادان شاقىرىلعانداردىڭ شامامەن 18 پايىزىن قۇرادى.
وسىعان دەيىن جاپونيا ايەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا تاعى رەكورد ورناتقانىن جازدىق.