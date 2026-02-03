جاپوندىق Pepper روبوتى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - Pepper روبوتىن ەشكىم ساتىپ الا المايدى. ونى تەك جاپوندىق SoftBank كومپانياسىنان جالعا الۋعا مۇمكىندىك بار.
SoftBank كومپانياسىنىڭ Pepper روبوتى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا الەمدەگى العاشقى جاپپاي شىعارىلعان گۋمانويد سەرۆيستىك روبوت رەتىندە ەندى.
جاپون نارىعىندا Pepper روبوتى العاش رەت 2014-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا جارىققا شىقتى. بويى 121 س م بولاتىن گۋمانويد روبوت ادامدارمەن سويلەسەدى. ول ساۋدا ورتالىقتارىندا، مەيرامحانالاردا، مەكتەپتەردە جانە قارتتار ۇيىندە كەڭىنەن قولدانىلادى. كەيىنىرەك SoftBank جاساندى ينتەللەكتپەن جابدىقتالعان Pepper+ نۇسقاسىن ىسكە قوستى.
- ءبىز روبوتتارىمىزدىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى SoftBank كومپانياسى.
ايتا كەتەيىك، روبوتتى ساتىپ الۋ مۇمكىن ەمەس، ونى تەك SoftBank تەن جالعا الۋعا بولادى. جىلدىق جالداۋ ايىنا 43780 يەن (282 دوللار)، ال اي سايىنعى جالداۋ 76780 يەن (494 دوللار) تۇرادى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدىڭ Xiaopeng Motors كومپانياسى جاڭا بۋىنداعى IRON روبوتىن تانىستىردى.