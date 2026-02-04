جاتىر موينى وبىرىنان قالاي ساقتانۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - جاتىر موينى وبىرىنان ساقتانۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى - ادام پاپيللوما ۆيرۋسىنا (ا پ ۆ) قارسى ۆاكسيناتسيا. استانا قالاسىنىڭ اكۋشەر-گينەكولوگى، پروفەسسور جانەركە اجەتوۆا ۆاكسيناتسيانىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
ۆاكسينا جاس ءوسپىرىم قىزدارعا، ياعني 11-12 جاس ارالىعىندا سالىنادى. ول وبىرعا دەيىنگى جاعدايلاردىڭ الدىن الىپ، قاتەرلى ىسىك قاۋپىن ازايتادى. ءتىپتى بولاشاقتا ۆيرۋس جۇقتىرعان اداممەن بايلانىس بولسا دا، ۆاكسينا العان قىز نەمەسە ايەل اۋرۋعا شالدىعۋ قاۋپى تومەندەيدى.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ۇسىنىمىنا سايكەس، 15 جاسقا دەيىنگى قىزداردىڭ كەمىندە 90 پايىزى ۆاكسينالانۋى ءتيىس. قازاقستاندا بۇل ەكپە ۇلتتىق كۇنتىزبەگە ەنگىزىلىپ، بارلىق مەكتەپتە تەگىن جۇرگىزىلەدى. قولدانىلاتىن Gardasil ۆاكسيناسى جوعارى ونكوگەندى 16 جانە 18 تيپتەرگە، سونداي-اق 6 جانە 11 تيپتەرگە قارسى قورعانىس بەرەدى.
- ۆاكسيناتسيا - ستراتەگيالىق ماڭىزدى قادام. ول ايەلدەر اراسىنداعى ونكولوگيالىق ءولىم-ءجىتىمدى ازايتىپ، كەلەشەكتە دەنى ساۋ ۇرپاق قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە اكۋشەر-گينەكولوگ جانەركە اجەتوۆا.
مامان اتا-انالاردى قىز بالالارىن دەر كەزىندە ۆاكسيناتسيالاۋعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆاكسيناتسيالاۋ بويىنشا ەسەپتىلىك ەلەكتروندىق فورماتقا كوشىرىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.