جاسوسپىرىمدەر قىلمىسى 30 پايىزعا تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن بەكىتتى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگىدە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ ءمالىم ەتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، تۇجىرىمداما بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى قولدانىستاعى بارلىق شارالار مەن باعدارلامالاردى بىرىكتىرەدى. سونىمەن قاتار تاجىريبەلىك پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار كەشەنى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. اتاپ ايتقاندا، اكسيالار، تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا رەيدتەر، مەكتەپتەردەگى دارىستەر، «تۇنگى قالاداعى بالالار»، «جاس ءوسپىرىم» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالارى جانە باسقا دا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءاربىر مەكتەپكە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى بەكىتىلگەن.
- بۇدان بولەك، قۇقىقتىق ءتۇسىندىرۋ ساباقتارى ۇيىمداستىرىلىپ، «ەرلىك ساباعى» جانە جەكە قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا دارىستەر وتكىزىلىپ ءجۇر. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە جىل باسىنان بەرى جاسوسپىرىمدەر قىلمىسى %30 عا تومەندەگەن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار سپيكەر جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ تەك پوليتسيا شارالارىمەن شەكتەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى كوبىنە ءتيىستى تاربيە مەن باقىلاۋدىڭ جەتكىلىكسىزدىگىنە بايلانىستى. وسى ورايدا ول مەكتەپ ديرەكتورلارى مەن پەداگوگيكالىق ۇجىم وكىلدەرىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە شاقىرىپ، كوپ ماسەلە ورتاق قىراعىلىق پەن جاۋاپكەرشىلىككە بايلانىستى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، اتىراۋدا قاتارلاستارىن بالتامەن قۋالاعان وقۋشىعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ