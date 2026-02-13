جاستاردى جۇمىسپەن قامتۋ: قانداي مەملەكەتتىك كومەك تۇرلەرى كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق ماسەلەسى قالاي شەشىلىپ جاتىر؟ بۇل سۇراققا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- جۇمىسسىز جاستاردى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ شارالارىنا تارتۋ ماقساتىندا قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، مىناداي جۇمىستار جۇرگىزدى. جاستاردى قايتا دايارلاۋ جانە بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن وقىعان ادامداردى جۇمىسقا الۋعا كەپىلدىك بەرەتىن جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ سۇرانىستارى بويىنشا كاسىپتىك وقىتۋ كۋرستارى ۇيىمداستىرىلدى. 2025 -جىلى كاسىپتىك وقىتۋدىڭ قىسقا مەرزىمدى كۋرستارىنا جاستاردىڭ قاتارىنان 3,4 مىڭ ادام جىبەرىلدى، ونىڭ ىشىندە 2,3 مىڭى - وقۋ ورىندارىنا، 1,1 مىڭى - جۇمىس بەرۋشىلەرگە وقۋعا جىبەرىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
قازىرگى ۋاقىتتا مانساپ ورتالىقتارى وقۋىن اياقتاپ، جۇمىسقا ورنالاسپاعان جاستاردى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا شارالاردى اتقارىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە، ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسى بار كاسىپتەر بويىنشا ونلاين وقۋمەن 18,4 مىڭنان استام ادام قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە 15,7 مىڭ ادام وقۋدى اياقتاپ، سەرتيفيكاتتار الدى. وقۋ ونلاين رەجيمدە قىسقا مەرزىمدى كۋرستاردى ۇيىمداستىرۋ ماركەتپلەيسى skills.enbek.kz پورتالىندا جۇزەگە اسىرىلادى. ونلاين كۋرستار سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردى وقىعىسى كەلەتىن نەمەسە بىلىكتىلىگىن ارتتىرعىسى كەلەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەز كەلگەن ازاماتىنا قولجەتىمدى.
بۇدان باسقا، skills.enbek.kz پورتالىندا جاستاردى كاسىپكەرلىك باعىتىنا، ونىڭ ىشىندە اۋىل شارۋاشىلىعى كووپەراتيۆتەرىن قالىپتاستىرۋدى وقىتۋعا باعىتتالعان «باستاۋ بيزنەس» جوباسى بويىنشا كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىنە وقىتۋ كۋرستارى ۇيىمداستىرىلادى.
2025 -جىلدىڭ باسىنان «باستاۋ بيزنەس» جوباسى اياسىندا كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىنە وقىتۋمەن جاستار اراسىنان 18,9 مىڭ ادام قامتىلدى، سونىڭ اراسىندا 10,8 مىڭ ادام وقۋدى اياقتاپ، سەرتيفيكاتتار الدى. حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى قاتارىنداعى «باستاۋ بيزنەس» جوباسى اياسىندا وقۋدى اياقتاعانى تۋرالى سەرتيفيكاتتار العان جاستار كەيىننەن 400 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىنگى مولشەردەگى جاڭا بيزنەس- يدەيالاردى ىسكە اسىرۋعا وتەۋسىز گرانتتار الۋعا ۇمىتكەر بولا الادى.
وسى جىلى حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنا گرانتتار بەرۋدىڭ 3 لەگى ىسكە اسىرىلدى، ولاردىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا جاستارعا 3,2 مىڭ گرانت بەرىلدى.
- سونداي-اق، جۇمىسسىز جاستاردى ۋاقىتشا جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مانساپ ورتالىقتارى جۇمىس بەرۋشىلەرمەن كەلىسىمنىڭ نەگىزىندە سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىن ۇيىمداستىردى. ارناۋلى- ورتا جانە جوعارى وقۋ ورىندارىن بىتىرگەن جاستاردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋداعى پروبلەمالاردىڭ ءبىرى - جۇمىس تاجىريبەسىنىڭ جوقتىعى. وسى پروبلەمانى شەشۋ ءۇشىن بۇگىندە ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىقتارى (مانساپ ورتالىقتارى) جاستار پراكتيكاسى، «العاشقى جۇمىس ورنى» جانە «ۇرپاقتار كەلىسىمشارتى» جوبالارى سياقتى سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىنىڭ ارنايى تۇرلەرىن ىسكە اسىرادى. اتالعان سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىنىڭ ماقساتى - ەڭبەك نارىعىندا جاستاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە ولارعا قاجەت ەڭبەك قۇزىرەتىن بەرۋ جانە العاشقى جۇمىس ورنىنا بەيىمدەۋ، - دەپ اتالىپ وتكەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
2025 -جىلدىڭ باسىنان باستاپ جاستار پراكتيكاسى، «العاشقى جۇمىس ورنى» جانە «ۇرپاقتار كەلىسىمشارتى» جوبالارى بويىنشا سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىنا جالپى 38 مىڭ ادام جۇمىسقا ورنالاستى. ونىڭ ىشىندە: 30,5 مىڭى جاستار پراكتيكاسىنا جىبەرىلدى، 7 مىڭ ادام «العاشقى جۇمىس ورنى» جوباسى اياسىندا جۇمىسقا ورنالاستى، 335 ادام «ۇرپاقتار كەلىسىمشارتى» جوباسىمەن قامتىلدى. سونىمەن قاتار، 36,9 مىڭ ادام الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارى مەن قوعامدىق جۇمىستار تۇرىندەگى سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىنا جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
- جالپى، 2025 -جىلى حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىندا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الۋ ءۇشىن 458,8 مىڭ جاس مانساپ ورتالىقتارىنا جۇگىندى، ونىڭ ىشىندە 187,2 مىڭى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ شارالارىمەن قامتىلدى. ەسەپتى كەزەڭدە وڭىرلىك جۇمىسپەن قامتۋ كارتالارى اياسىندا 400 مىڭعا جۋىق جاس جۇمىسقا ورنالاستى. ونىڭ ىشىندە 22 مىڭى ىسكە اسىرىلىپ جاتقان ۇلتتىق جوبالار، تۇجىرىمدامالار جانە وڭىرلەردى دامىتۋ جوسپارلارى شەڭبەرىندە، 78,2 مىڭى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارى اياسىندا، 106,7 مىڭى بوس جۇمىس ورىندارىنا، 193 مىڭى مەملەكەت باسشىسىنىڭ «10 مىڭ تۇرعىنعا 100 جۇمىس ورنى» باستاماسى شەڭبەرىندە جۇمىسقا ورنالاستى، - دەپ ناقتىلادى ەڭبەك مينيسترلىگى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى الەۋمەتتىك كودەكسىنىڭ اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن قاتار، اقتوبە، قاراعاندى وبلىستارىنىڭ، الماتى، شىمكەنت جانە استانا قالالارىنىڭ ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىقتارى «JUMYSTAP (JOLTAP) » جوباسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. ونىڭ باستى نىسانالى اۋديتورياسى - باعدارسىز NEET ساناتىنداعى جاستار.
اتالعان جوبا جاستارعا جاڭا كاسىپ مەڭگەرۋگە، جەكە ءىس اشۋعا، جۇمىس تابۋعا جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى بويىنشا كەڭەس الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن بىرگە، 2024 -جىلعى قىركۇيەكتە كاسىپتى دۇرىس تاڭداۋعا جاردەمدەسۋ جانە مانساپتىق تراەكتوريانى باسقارۋ ءۇشىن «مانساپ كومپاسى» پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى. جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ارقاسىندا پلاتفورما اشىق دەرەكقورلارداعى ۆاكانسيالاردى انىقتاپ، ولاردىڭ ماڭىزدى ماماندىقتارمەن اراقاتىناسىن بەلگىلەيدى. قازىرگى ۋاقىتتا پلاتفورمادا 16 باعىت (اۋىل شارۋاشىلىعى، ءبىلىم بەرۋ، بيزنەس، مەديتسينا، تۋريزم، عىلىم، ونەر، IT، ونەركاسىپ، قۇرىلىس، كولىك جانە ت. ب. ) بويىنشا بارىنشا كەڭ تارالعان 745 كاسىپتىڭ ءتىزىمى قالىپتاستىرىلعان.
مۇنىمەن قوسا، «مانساپ كومپاسى» پلاتفورماسىندا جىل سايىن 100 مىڭ وقۋشىنى قامتي وتىرىپ، كاسىپتىك باعدار بەرۋ جۇمىسى ۇيىمداستىرىلادى. بۇگىنگىندە 100683 مەكتەپ وقۋشىسى كاسىبي باعدارلاۋدان ءوتتى. سونداي-اق، ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا (پورتال) ورتا ارناۋلى جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى ءۇشىن وندىرىستىك پراكتيكا فۋنكتسيونالى ىسكە قوسىلدى. فۋنكتسيونالدىلىق ستۋدەنتتەرگە وندىرىستىك پراكتيكانىڭ قاجەتتى ورنىن تابۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ناقتى باعىتتاردى الۋعا، باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋعا جانە كەيىننەن تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاسۋعا كومەكتەسەدى.
پورتالدا «ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ دەرەكتەر بازاسى» اقپاراتتىق جۇيەسى مەن «جوعارعى ءبىلىم بەرۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى» جۇيەسىنەن الىنعان مالىمەتتەر نەگىزىندە ستۋدەنت- پراكتيكانتتىڭ تۇيىندەمەسىنىڭ جوباسى اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاستىرىلادى. ودان ءارى ستۋدەنتتىڭ بايلانىس نومىرىنە Enbek.kz پورتالىنا شاقىرۋمەن SMS حابارلاما جولدانادى، وندا ستۋدەنتتەر تۇيىندەمەسىن تولىقتىرىپ، وندىرىستىك تاجىريبەدەن ءوتۋ ورنى بويىنشا ىزدەۋگە جاريالاي الادى.
مينيسترلىك پورتالدى ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا:
اي سايىن جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ جەكە كابينەتتەرىنە پورتال ارقىلى ونىڭ بازاسىندا وندىرىستىك پراكتيكانى ۇيىمداستىرۋ مۇمكىندىگى تۋرالى كەمىندە 10 مىڭ حابارلاما جىبەرىلەدى.
اي سايىن پورتالدا جۇمىس ىزدەپ تىركەلگەن ستۋدەنتتەردىڭ جەكە كابينەتتەرىنە وندىرىستىك پراكتيكادان وتۋگە ءوتىنىم بەرۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى كەمىندە 5 مىڭ حابارلاما جىبەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى وقۋشىلارعا كاسىبي باعىت بەرەتىن «مانساپ كومپاسى» سيفرلىق پلاتفورما ازىرلەنىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
رۋسلان عابباسوۆ