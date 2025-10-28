جاساندى ينتەللەكت ەلەكتر ەنەرگياسى سالاسىنا قالاي اسەر ەتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى ەلەكتر ەنەرگياسىن بەرۋ جەلىلەرىن تەكسەرۋ جۇيەسىنە وزگەرىس ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مالىمدەدى.
- ەلەكتر ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ مەن تسيفرلاندىرۋ ەنەرگيانى ءوندىرۋ، ءبولۋ جانە تۇتىنۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن بىرلەسە سيفرلىق ترانسفورماتسيا كارتاسىن بەكىتتى. ول Smart Grid، سيفرلىق ەگىزدەر، مونيتورينگ جۇيەلەرى جانە جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن بولجاۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ كەزەڭدەرىن ايقىندايدى. ەنەرگەتيكا سالاسىندا قوسالقى تۇرلەرىمەن بىرگە 43 مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتىلەدى، ولاردىڭ 99 پايىزى ونلاين فورماتتا جۇزەگە اسىرىلادى. 2027 -جىلعا قاراي نىسانداردىڭ 50 پايىزى سيفرلىق مونيتورينگپەن قامتىلىپ، سالانىڭ نەگىزگى پروتسەستەرى اۆتوماتتاندىرىلاتىن بولادى. ەسكى راسىمدەردىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن الماستىرىلۋى - رەينجينيرينگتىڭ ءبىر مىسالى. جاڭا شەشىمدەر ادامي فاكتوردى ازايتىپ، دالدىك پەن قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرادى، - دەدى ج. ماديەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە ەلەكتر بەرۋ جەلىلەرىن تەكسەرۋ جوعارى ساپاداعى بەينەكامەرالارمەن جانە ارنايى قۇرالدارمەن جابدىقتالعان دروندار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. ولار سىمداردىڭ شامادان تىس قىزۋىن، وقشاۋلانۋىن جانە تىرەكتەردىڭ زاقىمدانۋىن انىقتايدى. جينالعان دەرەكتەر جاساندى ينتەللەكتىسى بار دەفەكتوسكوپيا جۇيەسىمەن وڭدەلەدى، ول اقاۋلاردى 98 پايىز دالدىكپەن تانىپ وتىرادى.
- بۇل قىزمەتكەرلەر ءۇشىن تاۋەكەلدەردى ازايتادى، اپاتتار سانىن جانە ەنەرگيا شىعىنىن تومەندەتەدى. جوبا پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە اسىرىلۋدا، ال 2027 -جىلعا قاراي ونى ەل اۋماعى بويىنشا جاپپاي ەنگىزۋ جوسپارلانعان. پوتسەستەرگە رەينجينيرينگ جۇرگىزۋدىڭ تاعى ءبىر مىسالى - جىلۋ ەنەرگەتيكاسىنداعى دياگنوستيكا پروتسەستەرىن سيفرلاندىرۋ. بۇرىنعى شەشىمدەر قولما-قول قابىلداناتىن، بۇل ۋاقىت پەن شىعىنداردىڭ ارتۋىنا اكەلىپ سوعادى. سيفرلىق ترانسفورماتسيا اياسىندا كوپتەگەن داتچيكتەرى بار قۇبىرلاردى دياگنوستيكالاۋ بويىنشا روبوتتاندىرىلعان كەشەن ەنگىزىلىپ جاتىر. روبوت قۇبىرلاردىڭ ىشىندە قوزعالىپ، جەلىنىڭ ءۇش ولشەمدى (3D) مودەلىن جاسايدى جانە اقاۋ بولۋى مۇمكىن تاۋەكەلدى ۋچاسكەلەردى انىقتايدى. بۇل ءوز كەزەگىندە جوندەۋ جۇمىستارىن ءدال جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىر بۇل شەشىم شىمكەنت قالاسىندا پيلوتتىق رەجيمدە سىناقتان ءوتىپ جاتىر، سودان كەيىن جىلۋ جەلىلەرىن كەڭ اۋقىمدا رەينجينيرينگتەۋ باستالادى. مۇنداي ءتاسىل شىعىنداردى ازايتادى، جوندەۋ جۇمىستارىن جىلدامداتادى جانە جۇيەلەردىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرادى، - دەدى مينيستر.
