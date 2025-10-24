جاساندى ينتەللەكت كىتاپحانا جۇمىسىنا قانداي وزگەرىستەر اكەلە جاتىر
وسكەمەن. قازاقپارات - 24 قازان - كىتاپحاناشىلار كۇنىنە وراي وسكەمەن قالالىق ورالحان بوكەي اتىنداعى ورتالىق كىتاپحانا قىزمەتكەرى شەكەر نۇرعالىم قىزىمەن اڭگىمەلەستىك.
سۇحبات بارىسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى كىتاپحانا ىسىنە ەنگىزۋدىڭ ارتىقشىلىقتارى، جاڭا جوبالار مەن بولاشاق جوسپارلار جايلى ءسوز قوزعادىق.
-كىتاپحانا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋدىڭ ماڭىزى قانداي؟
- بۇگىندە جاساندى ينتەللەكت پەن تسيفرلى تەحنولوگيالار ءومىرىمىزدىڭ بارلىق سالاسىنا ەنىپ وتىر. كىتاپحانا دا وسى جاڭاشىلدىقتان شەتكەرى قالماۋى ءتيىس. سول سەبەپتى مادەنيەت وشاعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءتۇرلى تەحنولوگيالاردى مەڭگەرىپ، زاماناۋي وقىرماننىڭ سۇرانىسىنا ساي بولا ءبىلۋى كەرەك. بيىل ءبىز شىعىس قازاقستان وبلىسى كىتاپحاناشىلار قاۋىمداستىعىمەن بىرلەسىپ «جاساندى ينتەللەكت - كىتاپحانا سالاسىندا» اتتى حالىقارالىق عىلىمي-تاجىريبەلىك كونفەرەنسيا وتكىزدىك. وعان قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن 80 نەن استام كىتاپحاناشى قاتىستى.
كونفەرەنسياعا رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عالىمى ۆاديم ستەپانوۆ كەلىپ، ج ي تاريحى مەن ونىڭ كىتاپحانا ىسىندە قولدانىلۋى تۋرالى بايانداما جاسادى. سونداي-اق بەلارۋس ماماندارى تاجىريبەلەرىمەن ءبولىستى.
- كونفەرەنسيا اياسىندا شەتەل جانە وتاندىق ساراپشىلار قانداي ۇسىنىستار ايتتى؟ كىتاپحانا ۇجىمى قانداي داءبىر جوبالار ۇسىندى ما؟
- ءيا، ءبىزدىڭ جاس IT- ماماندارىمىز - دانيل گولوۆانوۆ، بەكجان داۋىلبەكوۆ، ماكسيم رەشەتوۆ جانە رومان كليموۆ ءوز جوبالارىن ۇسىندى. سولاردىڭ ءبىرى - كىتاپحانا چات-بوتى مەن داۋىستى كومەكشى. ال «digital Fashion» جوباسى ارقىلى ۆيرتۋالدى ءسان الەمىن جاساپ، جاستاردى كرەاتيۆتى فورماتقا تارتۋعا تىرىستىق.
ساراپشىلاردىڭ ءبارى ءبىر پىكىردە بولدى: كىتاپحانالار جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدا بەلسەندى بولۋى ءتيىس. كىتاپحانا تەك كىتاپ ساقتايتىن ورىن ەمەس، تەحنولوگيالىق ءبىلىم مەن يننوۆاتسيا ورتالىعىنا اينالۋى قاجەت.
-باسقا تاعى قانداي سيفرلى تەحنولوگيالاردى كىتاپحاناعا ەنگىزىپ جاتىرسىزدار؟
- «Bala-DARYN» جانە «TechnoSHEBER» جوبالارىن ەرەكشە ايتا كەتۋگە بولادى. Bala-DARYN Inclusive Animation Studio - قالاداعى العاشقى ينكليۋزيۆتى انيماتسيالىق ستۋديا. مۇندا بالالار اۋەلى وزدەرىنە ۇناعان كىتاپتى وقىپ، سونداعى كەيىپكەرلەر تۋرالى مۋلتفيلمدەر جاساپ، شىعارماشىلىق قابىلەتىن دامىتادى.
ال technosheber: 3D Printing Inclusion Center - 3D- باسپا تەحنولوگيالارى ارقىلى بالالار مەن جاستارعا سيفرلىق داعدىلاردى ۇيرەتەتىن ورتالىق. جالپى ورالحان بوكەي اتىنداعى كىتاپحانا سيفرلاندىرۋعا باسا ءمان بەرىپ كەلەدى. سونىڭ ءبىر مىسالى - وقۋ زالى الاڭىنا جايعاسقان «وزگەرگەن وسكەمەن» اتتى AR فوتو- كورمەسى بولدى. بۇل كورمە وسكەمەننىڭ بۇرىنعى كەلبەتى مەن بۇگىنىن بايلانىستىرىپ، شاھار تاريحىنان سىر شەرتەدى. ارنايى مولبەرتتەگى كونە سۋرەتتەرگە «MAGICAL PICTURE1 موبيلدى قوسىمشاسىن جاقىنداتساڭىز وسكەمەن شاھارىنىڭ ەجەلگى جانە بۇگىنگى كورىنىسىنە كۋا بولاسىز. قالانىڭ سۋرەتتەرى كوز الدىڭىزدا «ءتىرىلىپ»، جاڭارىپ شىعا كەلەدى. ءار مەرەكەلىك شارالاردا، تاقىرىپتىق كورمەلەردە وسى سەكىلدى تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى رۋحانيات ورداسىنا كەلەتىندەر سانىن ارتتىرۋعا تىرىسامىز.
-جاقىندا ءبىر توپ كىتاپحاناشى IFLA - نىڭ دۇنيەجۇزىلىك كونگرەسىنە قاتىسىپ كەلىپسىزدەر. بۇل قانداي تاجىريبە بولدى؟
- ءيا، ءبىز استانادا وتكەن IFLA- نىڭ 89-دۇنيەجۇزىلىك كىتاپحانا جانە اقپارات كونگرەسىنە قاتىسىپ كەلدىك. جاڭا تاجىريبە جيناپ، ارىپتەستەرىمىزبەن پىكىر الماستىق. الەم كىتاپحانالارى ءبىزدىڭ كرەاتيۆتى جوبالارىمىزعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە جوعارىدا ايتقان «Bala-DARYN» مەن «TechnoSHEBER» جوبالارى حالىقارالىق IFLA ۇيىمىنىڭ رەسۋرستار بازاسىنا ەنگىزىلدى. بۇل ءبىزدىڭ ەڭبەگىمىزدىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالۋى.
- الداعى جوسپارلارىڭىز قانداي؟
- كەلەشەكتە ءبىز ج ي- ءدى قازاق تىلىندە «سويلەتۋگە»، ياعني قازاق تىلىندەگى دەرەكتەرمەن جۇمىس ىستەيتىن ينتەللەكتۋالدى جۇيەلەردى دامىتۋعا اتسالىسقىمىز كەلەدى. سونىمەن قاتار كىتاپحانا قورلارىن تسيفرلاندىرۋ، ساپالى داتا-سەتتەر دايىنداۋ جانە مامانداردى وقىتۋ باعىتىندا جۇمىس جالعاسادى.
- اڭگىمەڭىزگە راقمەت! كىتاپحانا ۇجىمىنا شىعارماشىلىق تابىس تىلەيمىز.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن استانادا جاڭا بالالار كىتاپحاناسى اشىلعانى حابارلانعان.