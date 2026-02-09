جاساندى ينتەللەكت دينوزاۆرلاردى ىزىنەن انىقتاۋدى ۇيرەندى
استانا. KAZINFORM - بەرليندەگى گەلمگولتس پەن ەدينبۋرگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى دينوزاۆرلاردىڭ ءىزىن وزدىگىنەن تانيتىن جانە قاي تۇرگە تيەسىلى ەكەنىن انىقتايتىن ماشينالىق وقىتۋ ءادىسىن ويلاپ تاپتى. زەرتتەۋ ناتيجەسى Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) جۋرنالىندا جاريالاندى.
زەرتتەۋ بارىسىندا ترياستان قازىرگى قۇستارعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن 1974 ءىز دەرەكقورى قولدانىلدى. ءادىستىڭ نەگىزگى ەرەكشەلىگى ونىڭ ادام كلاسسيفيكاتسياسىنان تولىق تاۋەلسىزدىگى. بۇرىن نەيروندىق جەلىلەر ىزدەردى الدىن- الا بەلگىلەۋدى قاجەت ەتتى، بۇل ناتيجەلەرگە ءبىرجاقتى اسەر ەتەتىن.
بولىنگەن ۆارياتسيالىق اۆتوكودەر (β- vEA) نەگىزىندەگى جاڭا الگوريتم ىزدەردىڭ 8 نەگىزگى سيپاتتاماسىن دەربەس انىقتادى: باسىپ شىعارۋ فورماسى جانە جۇكتەمەنىڭ تارالۋى، ساۋساقتاردىڭ اجىراۋى، ساۋساقتاردىڭ بەكىتىلۋى، وكشەگە جۇكتەمە، ساۋساقتار مەن وكشەلەر اراسىنداعى قىسىمنىڭ تارالۋى، وكشەنىڭ ورنالاسۋى جانە سول- وڭ جۇكتەمە. ساراپتاما %80-93 سايكەس كەلەتىندىگىن كورسەتتى.
قۇپياعا تولى ىزدەردى تالداۋ ناتيجەلەرى ەرەكشە قىزىقتى بولدى. جۇقا، كەڭ ارالىقتاعى ءۇش ساۋساقتى ءىز قۇستىڭ ىزىنە ۇقسايدى. ەگەر ولار قۇستارعا تيەسىلى بولسا، بۇل توپ تابىلعان ەڭ كونە قاڭقالاردان شامامەن 60 ميلليون جىل بۇرىن پايدا بولعانىن بىلدىرەدى.
قازىر عالىمدار ەكى تۇسىنىكتەمەنى قاراستىرىپ جاتىر. ءبىرىنشىسى، قۇستار شىنىمەن ەرتەرەك پايدا بولعان، الايدا ولاردىڭ سۇيەكتەرى ءالى تابىلعان جوق. ەكىنشىسى، ءىزدى قۇس ءتارىزدى اياعى بار، ءجۇرىسى دە قاناتاتتىلارعا ۇقسايتىن كىشكەنتاي دينوزاۆرلار قالدىرعان. شوتلانديادان تابىلعان ىزدەر ولاردىڭ كوپشىلىگى تەروپودتارعا جاقىن ەكەنىن كورسەتتى، دەگەنمەن ولاردىڭ ءبىر بولىگى ورنيتوپودتارمەن سايكەس كەلەدى، بۇل توپتىڭ ەڭ كونە وكىلدەرى ەكەنىن اڭعارتادى.
DinoTracker قولدانباسى كوپشىلىككە ارنالعان. پايدالانۋشىلار تابىلعان ءىزدىڭ سۇلباسىن جۇكتەي الادى جانە ونى نەيروندىق جەلىگە نەگىزدەلگەن كلاسسيفيكاتسيانى جاساي وتىرىپ، دەرەكقورمەن سالىستىرۋىنا مۇمكىندىك بار.
- ءبىزدىڭ زەرتتەۋىمىز باقىلاۋسىز-اق ماشينالىق وقىتۋ ۇلگىلەرىن جانە قازبالاردى دۇرىس انىقتاۋعا كومەكتەسۋ ارقىلى بۇرىننان كەلە جاتقان پالەونتولوگيالىق ماسەلەلەردى شەشە الاتىنىن كورسەتەدى، - دەيدى عالىمدار.
ەسكە سالايىق، وسىعان دەيىن يتاليا تاۋلارىندا مىڭداعان دينوزاۆر ءىزى تابىلعان بولاتىن.
دينارا ماحانوۆا