جاس انشىلەر بەلارۋستەگى «ءحالى-حالو» بايقاۋىندا جۇلدەلى ورىندار يەلەندى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋستىڭ نوۆوپولوتسك قالاسىندا ەسترادالىق ءان ورىنداۋشىلارىنىڭ XXI حالىقارالىق «ءحالى-حالو» جاس وسپىرىمدەر بايقاۋى ءوتتى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى
ءىس-شاراعا قازاقستان، بەلارۋس جانە رەسەيدىڭ دارىندى جاستارى قاتىستى.
- قازاقستاننىڭ اتىنان ونەر كورسەتكەن قاتىسۋشىلار كاسىبي شەبەرلىگىمەن ەرەكشەلەنىپ، جۇلدەلى ورىندارعا يە بولدى. اتاپ ايتساق، ورتا جاس ساناتى بويىنشا استانا قالاسىنىڭ جاس ۆوكاليسى دامەلى ءبىرجانوۆا «مۇنى نەگە بىلمەيسىڭ؟» اتتى كومپوزيتسياسىن ورىنداپ، 1-ورىن يەلەندى. جوعارى جاس ساناتى بويىنشا قازاقستاندى ءامينا جانات تانىستىردى. ول «قازاعىم-اي» جانە اعىلشىن تىلىندەگى «Mamma Knows Best» اندەرىن ورىنداپ، 2-ورىنعا يە بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بايقاۋ قاتىسۋشىلارىنىڭ ونەرىن قازاقستان، بەلارۋس، ارمەنيا جانە گرۋزيانىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ونەر قايراتكەرلەرى، سونداي-اق جەتەكشى پەداگوگتار، ارتىستەر مەن پروديۋسەرلەر باعالادى.
قازاقستان اتىنان قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىندا روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك كونسەرتتىك ۇيىمىنىڭ سوليسى، كۇلاش بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «ۆوكالدىق ونەر» كافەدراسىنىڭ وقىتۋشىسى يبراھيم ءامين بولدى.
بۇدان بۇرىن استانادا ازياداعى العاشقى ءىرى ۆوكالدىق مەگاجوبا - Silk Way Star جوباسىنىڭ جارتىلاي فينالى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.