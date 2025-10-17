ق ز
    22:56, 17 - قازان 2025 | GMT +5

    جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ جولىنداعى باستى كەدەرگى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتاعى قازاقستاندىق الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ بارلىق بەلبەۋلەردى بىرىكتىرۋ جوسپارىنا نە كەدەرگى بولۋى مۇمكىن؟ بۇل سۇراققا ا ق ش- تىڭ تانىمال بوكس ساراپشىسى زاك شۋماكەر ناقتى جاۋاپ بەردى.

    جانىبەك
    nomadpromos/Instagram

    ءالىمحان ۇلى 6-جەلتوقسان كۇنى WBA تۇجىرىمى بويىنشا چەمپيون، كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن كەزدەسىپ، IBF جانە WBO تيتۋلدارىن بىرىكتىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىر. بۇل جەكپە-جەك ناتيجەسىندە وتانداسىمىز ورتا سالماقتاعى ەڭ بەدەلدى بوكسشىلاردىڭ ءبىرى رەتىندە تاريحقا ەنبەك.

    الايدا شۋماكەردىڭ ايتۋىنشا، ءالىمحان ۇلىنىڭ ابسوليۋت چەمپيون بولۋىنا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعان باستى ماسەلە - WBC بەلبەۋىنىڭ يەگەرى، دومينيكاندىق كارلوس ادامەس. ول بۇعان دەيىن جانىبەكپەن جەكپە-جەككە شىعۋدان باس تارتقان ەدى. سەبەبى دومينيكاندىق بوكسشى قازاقستاندىق تاراپ ۇسىنعان شارتتاردى قابىلدامايتىنىن ايتقان.

    «نەگىزگى پروبلەما - كارلوس ادامەستىڭ جانىبەكپەن كەزدەسۋگە نيەت بىلدىرمەۋى. بۇل بارشاعا بەلگىلى جاعداي. ادامەسپەن كەلىسسوزدەر توقتاعاننان كەيىن ءالىمحان ۇلى بىردەن ءوز نازارىن باسقا چەمپيونعا اۋدارىپ، ەريسلاندي لارامەن كەلىسىمگە كەلدى. بۇل - ناعىز باتىل شەشىم. ول IBF جانە WBO بەلبەۋلەرىن بىرىكتىرىپ، ورتا سالماقتىڭ كوشباسشىسى بولۋعا دايىن. جانىبەككە قۇرمەتىم شەكسىز. ال ادامەسكە كەلسەك، ەندى ارەكەت ەتۋى كەرەك. 6-جەلتوقساندا بىزدە ءۇش بەلبەۋدىڭ يەسى پايدا بولادى، ال ادامەس جالعىز قالعان WBC چەمپيونى بولىپ قالا بەرەدى. وعان ەندى ۇلكەن جەكپە-جەك وتكىزىپ، ءوز دەڭگەيىن دالەلدەيتىن ۋاقىت كەلدى»، - دەدى زاك شۋماكەر پودكاستىندا.

    ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جانىبەك ءالىمحان ۇلى - قازىرگى تاڭدا ابسوليۋت چەمپيوندىق اتاققا ەڭ جاقىن بوكسشى. ەگەر كارلوس ادامەس ءوز قورقىنىشىن جەڭىپ، الىمحان ۇلىمەن رينگكە شىقسا، ورتا سالماق تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى بىرىكتىرۋ جەكپە-جەكتەرىنىڭ ءبىرى بولماق.

    1bol.kz

