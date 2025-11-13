ق ز
    جانىبەك ءالىمحان ۇلى دوپينگ سىناماسىنان ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتاعى WBO ،IBF جانە WBA بەلبەۋلەرى ءۇشىن بىرىككەن تيتۋلدىق جەكپە-جەك الدىندا دوپينگ سىناماسىن تاپسىردى.

    Жәнібек Әлімханұлы
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    بۇل جونىندە Qazaq Style لاقاپ اتىمەن تانىمال بوكسشى Instagram-دا جازبا جاريالادى. ءالىمحان ۇلىنىڭ جەكە پاراقشاسىنداعى Stories جۇيەسىندە قان ساراپتاماسىنىڭ سۋرەتى بەينەلەنگەن.

    - مەن قاشاندا تازا سپورتتى قولايمىن. سپورتشىنىڭ دوپينگتى قولدانۋىنا قارسىمىن. ءبىز VADA- عا تەست تاپسىردىق، كەشە ناتيجەسى كەلدى - بارلىعى تازا، - دەپ جازدى جانىبەك ءالىمحان ۇلى.

    وتانداسىمىز بۇگىنگە دەيىن WBO ،IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعىنا يە بولعان. ەندى جانىبەك 6-جەلتوقساندا WBA تۇجىرىمى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى، 42 جاستاعى ەريسلاندي لارامەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.

    بۇل جەكپە-جەك ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىندا ورنالاسقان سان-انتونيو قالاسىندا وتەدى. اتالعان بوكس كەشىندە لامونت روۋچ پەن يسااك «پيتبۋل» كرۋس تا ءوزارا كىم مىقتىنى انىقتايدى.

    جانىبەك ءالىمحان ۇلى 1993-جىلى 1-ساۋىردە دۇنيەگە كەلگەن. اۋەسقوي بوكستا 2013-جىلى الەم چەمپيونى اتانىپ، سول جىلى ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.

    2015-جىلدان بەرى كاسىپقوي بوكستا 17 جەكپە-جەك وتكىزىپ، سونىڭ بارلىعىندا جەڭىسكە جەتكەن.

    بۇعان دەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى جەلىگە الداعى جەكپە-جەگى جايىندا جازبا جاريالاعانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
