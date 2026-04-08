ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08 - ءساۋىر 2026

    جانۋارلاردى ولتىرگەندەر بەس جىلعا سوتتالۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - جانۋارلارعا قاتىگەزدىك كورسەتكەندەرگە قاراستىرىلعان اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلەدى. بۇل جونىندە ءماجىلىس دەپۋتاتى ەدىل جاڭبىرشين مالىمدەدى.

    Алматыда үй жануарларын тегін зарарсыздандыру бағдарламасы басталды
    Фото: Алматы әкімдігі

    ونىڭ سوزىنشە، ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 316-بابىندا جانۋارلار قۇقىعى قامتىلعان.

    - قولدانىستاعى زاڭناماعا ساي، اڭ-قۇستارعا زالال كەلتىرگەندەرگە ەڭ ۇلكەن جازا - 30 كۇنگە دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ. ءبىز قازىر بۇل نورمانى كۇشەيتىپ جاتىرمىز. ۇكىمەتكە جولدادىق. ەندى جانۋارلارعا زيان كەلتىرگەندەر التى ايعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايرىلۋى مۇمكىن، - دەدى ول ماجىلىستە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    دەگەنمەن، بۇل - اڭ-قۇستاردى جارالاعاندارعا قاتىستى نورما. ال ولاردى ولتىرگەندەرگە قاراستىرىلعان جازا ودان دا قاتاڭ.

    - ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ قازىرگى قولدانىستاعى 316-بابىنا سايكەس، جانۋارلاردى ولتىرگەندەر ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايرىلادى. ءبىز بۇل جازانى كۇشەيتىپ، بەس جىلعا دەيىن ۇزارتىپ جاتىرمىز. سونداي-اق ايىپتالۋشىنىڭ مۇلكى تاركىلەنۋى دە ىقتيمال. ول جاعدايعا بايلانىستى، - دەدى ە. جاڭبىرشين.

    سونىمەن بىرگە، ونىڭ سوزىنشە، اكىمشىلىك جازانى دا قاتاڭداتىپ، ايىپپۇلدى كوتەرۋ قاراستىرىلىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن يتتەر مەن مىسىقتاردى چيپتەۋ مىندەتتەلەتىنىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
