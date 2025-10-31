جانار-جاعارماي نارىعىندا ويىنشى كوپ بولۋى ءتيىس - ءماجىلىس دەپۋتاتى
استانا. KAZINFORM - جانار-جاعارماي نارىعىندا ويىنشى كوپ بولۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ەرگەشبايەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدەگى نەگىزگى ءۇش مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى كەڭەس زاماندا سالىنىپ، بۇگىندە ابدەن ەسكىرگەن.
- شىنىن ايتقاندا ەسكىنىڭ ەسكىسى. وزدەرىنىڭ جوسپارلارىنا ساي وزگەرىستەر جاساپ جاتىر. ءبىراق، ولار سول وزگەرىستى جاساپ بولامىن دەگەنشە تەحنولوگيالار وزگەرىپ كەتەدى. قازىر شاعىن كولەمدەگى مۇنايدى كونتەينەرلەردە دە وڭدەۋگە بولادى. سونداي تەحنولوگيا بار. جالپى، نارىقتا ويىنشى كوپ بولۋى كەرك. ال بىزدە نە ءبارى ۇشەۋ عانا. مونوپوليا بار، ءبىر-بىرىمەن كەلىسىپ الادى. ەلىمىزدەگى شاعىن 23 مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا كۆوتا بەرسەك، ۇلكەن باسەكەلەستىك بولار ەدى. قازىر، تەز ارادا ولارعا مۇناي كۆوتاسىن بەرۋ كەرەك تە. ولار جىلىنا 6-7 ميلليون تونناداي جانار-جاعارماي شىعارا الادى، - دەدى مۇرات ەرگەشبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، Qazaq Oil جانارماي قۇيۋ بەكەتى بەنزيندى مولشەردەن از قۇيىپ كەلگەن.