جامبىل وبلىسىندا 274,9 گەكتار جەر مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ جامبىل وبلىسى بويىنشا جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ دەپارتامەنتى وڭىردەگى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرىنىڭ بىرىنە قاتىستى جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا تاۋارلى اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسىن جۇرگىزۋ ءۇشىن بەرىلگەن جالپى اۋدانى 1883 گەكتار جەر تەلىمىنىڭ ءبىر بولىگى ماقساتقا سايكەس پايدالانىلماعانى انىقتالدى. اتاپ ايتقاندا، جەر پايدالانۋشى جايىلىمدىق القاپتاردى جىرتىپ، ولاردى ەگىستىك رەتىندە پايدالانعان. بۇل جەر زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن بۇزۋ بولىپ سانالادى.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا قولدانۋشىعا انىقتالعان زاڭبۇزۋشىلىقتاردى جويۋ تۋرالى نۇسقاما بەرىلدى. الايدا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ءتيىستى تالاپتار ورىندالماعاندىقتان، جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ دەپارتامەنتى جامبىل وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا تالاپ- ارىز جولدادى.
سوتتىڭ شەشىمىمەن 274,9 گەكتار جەر ۋچاسكەسى ءماجبۇرلى تۇردە مەملەكەتتىك مەنشىككە قايتارىلدى.
سوت شەشىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە جالپى پايدالانۋعا ارنالعان جەر تەلىمى مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلعانىن جازعان ەدىك.