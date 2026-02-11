جالعىز نارسەگە وكىنەم - قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆتىڭ اتىنان جازىلعان مالىمدەمە تاراپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى 24.kg باسىلىمى.
ءوز ۇندەۋىندە قامشىبەك تاشيەۆ بۇعان دەيىن جاسالعان وتادان كەيىن دەنساۋلىعىن تەكسەرتۋ ءۇشىن پرەزيدەنتتىڭ رۇقساتىمەن شەتەلگە كەتكەنىن ايتقان. ول قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى حابار توسىن شەشىم بولعانىن مالىمدەگەن. دەسە دە قامشىبەك تاشيەۆ كەز كەلگەن جاعدايدا پرەزيدەنتتىڭ شەشىمىن ورىنداۋ قاجەت ەكەنىن جەتكىزگەن.
«مەملەكەتىمىزگە، حالقىمىزعا جانە پرەزيدەنتىمىزگە ادال قىزمەت ەتتىم، ونى ماقتان تۇتامىن. جالعىز وكىنەتىن نارسەم - جەكە قۇراممەن قوشتاسۋعا مۇمكىندىك بەرىلمەگەنى. م ۇ ق ك- ءنىڭ ءاربىر قىزمەتكەرىنە العىسىمدى بىلدىرەمىن جانە تابىس تىلەيمىن»، - دەپ جازىلعان جازبادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆتى نەلىكتەن قىزمەتىنەن بوساتقانىن ءتۇسىندىردى.
قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلىپ جاتقانى دا بەلگىلى بولدى.