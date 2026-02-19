جاعى سىنعان سارباز: اسكەري ءبولىم كومانديرىنەن باستاپ ءۇش لاۋازىمدى تۇلعا قىزمەتىنەن كەتتى
استانا. KAZINFORM - گۆاردەيسك گارنيزونىنداعى اسكەري بولىمدەردىڭ بىرىندە مەرزىمدى قىزمەت ساربازىنا دەنە جاراقاتىن كەلتىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، ءۇش كوماندير مەن ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاجەتتى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇدان باسقا لاۋازىمدى ادامداردىڭ ارەكەتتەرىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ، قىزمەتتىك تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى.
- ناقتى ايتقاندا كادرلىق شەشىم قابىلدانىپ، باسشىلىق قۇرامىنداعى ءتورت لاۋازىمدى تۇلعا - اسكەري ءبولىم كومانديرى، ونىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى، باتالون كومانديرى جانە روتا كومانديرى قىزمەتتەرىنەن بوساتىلدى. اسكەري ءبولىم كومانديرىنىڭ ورىنباسارى — شتاب باستىعىنا، باتالون كومانديرىنىڭ ورىنباسارىنا جانە ونىڭ تاربيە جۇمىسى جونىندەگى ورىنباسارىنا قىزمەتتىك ارەكەتكە سايكەس ەمەس دەپ ەسكەرتۋ جاريالاندى. ءبىرقاتار وفيتسەر مەن سەرجانتتارعا قاتاڭ تارتىپتىك جازالار قولدانىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
قابىلدانعان شارالار اتقارىپ وتىرعان لاۋازىمىنا قاراماستان، دەربەس جانە بۇلتارتپاس جاۋاپكەرشىلىك قاعيداتىن كورسەتەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا سايكەس بارلىق ءمان-جايعا تۇپكىلىكتى قورىتىندى مەن قۇقىقتىق باعا تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا بەرىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وقيعانىڭ ءمان جايىن تولىق جازعانبىز. زارداپ شەككەن ساربازدىڭ تۋىستارى تاراتقان اقپاراتقا ساي، ونى سەرجانت تەمىرمەن ۇرىپ، جاعىن سىندىرعان. الايدا سەرجانتتىڭ ءوزى مۇنى جوققا شىعارىپ، جاراقات العان سارباز ءوزى سەكىلدى قاتارداعى جاۋىنگەرمەن توبەلەسكەنىن ايتقان ەدى. ال ق ر قارۋلى كۇشتەرى اسكەري پوليتسياسى باس باسقارماسى اسكەري قىزمەتشىگە قاتىستى كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار، بۇعان دەيىن وتارداعى اسكەري بولىمدە جاعى سىنعان ساربازدىڭ جاعدايى تۋرالى جازعانبىز.
بۇدان بۇرىن ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل وتاردا جاعى سىنعان ساربازعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اينۇر تۋماكبايەۆا