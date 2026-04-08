جاعدايى اۋىر: مۇحتار شاحانوۆ جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقتىڭ كورنەكتى اقىنى، جازۋشى جانە قوعام قايراتكەرى مۇحتار شاحانوۆ جانساقتاۋ بولىمىنە ءتۇستى. حالىق قاھارمانىنىڭ دەنساۋلىعى سىر بەرگەنى تۋرالى مۇحتار شاحانوۆ اتىنداعى قوردىڭ ءتوراعاسى نۇرجىگىت ىسقاق مالىمدەدى.
نۇرجىگىت ىسقاق رەسمي ۇندەۋىندە وتانداستارىن 84 جاستاعى كلاسسيكتىڭ ساۋىعىپ كەتۋى ءۇشىن دۇعا ەتۋگە شاقىرىپ، ونىڭ قازاقستان عانا ەمەس، كۇللى تۇركى الەمى تاريحى مەن مادەنيەتىندەگى ايرىقشا ءرولىن اتاپ ءوتتى.
مۇحتار شاحانوۆتى بىلمەيتىن قازاق كەم دە، كەم! بۇكىل تۇركى الەمىن مويىنداتقانى وتىرىك ەمەس. كەڭەستىك جۇيەنىڭ قىلىشىنان قان تامىپ تۇرعان كەزدىڭ وزىندە باسىن بايگەگە تىگىپ، كرەملدىڭ تورىندە جەلتوقسان وقيعاسىن الەمگە پاش ەتكەننىڭ ءوزى نە تۇرادى! ول كىسىنىڭ ەلگە سىڭىرگەن ەڭبەگى ولشەۋسىز، - دەدى نۇرجىگىت ىسقاق.
قور ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر ءبارى دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا، ولار قولىنان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساپ جاتىر.
قازىر كوكەمىز 84 جاسقا كەلدى. ءبىراق دەنساۋلىعى سىر بەرىپ، جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر. ەندەشە، قۇرمەتتى حالايىق، كوكەمىزدىڭ تەز ساۋىعىپ، ورتامىزعا ورالۋى ءۇشىن دۇعا جاسايىق ، - دەپ قوستى ول.
مۇحتار شاحانوۆ - قازاق ادەبيەتى مەن رۋحانياتىندا ايرىقشا ورنى بار تۇلعا. ونىڭ شىعارماشىلىعى مەن ازاماتتىق ۇستانىمى ۇلت جاڭعىرۋىنداعى رۋحاني كۇرەستىڭ سيمۆولىنا اينالدى. ونىڭ اۋرۋحاناعا تۇسكەنى تۋرالى حابار الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭ تاراپ، قازاقستاندىقتار اقىننىڭ جاعدايىنا الاڭداپ جاتىر.