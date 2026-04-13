ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:52, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    «جاڭبىر قارعا ۇلاسادى»: ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى 2026 -جىلعى 14- 16- ساۋىرگە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريا ەتتى. بولجامعا سايكەس، الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە بۇلتتى جانە جاۋىن-شاشىندى اۋا رايى كۇتىلەدى.

    Фото: Pexels

    سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەندەپ، جاڭبىردىڭ قارعا اۋىسۋى، كوكتايعاق قۇبىلىستارى بولۋى مۇمكىن.

    - كۇشتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەل باتىس وڭىرلەردە بۇكىل كەزەڭ بويى، 16-ساۋىردە وڭتۇستىكتە، 15- 16 ساۋىردە سولتۇستىكتە جانە ورتالىقتا كۇتىلەدى. 14 ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى شىعىستا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانادى. قازاقستان بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى، - دەيدى ماماندار.

    اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:

    باتىستا تۇندە +2…+10°c، كۇندىز +10…+15°c؛
    سولتۇستىكتە تۇندە -2…-8°c، كۇندىز 0…+7°c؛
    وڭتۇستىكتە تۇندە +3…+13°c، كۇندىز +8…+18°c.
    بۇعان دەيىن س ق و-دا ءساۋىر ايىندا اۋا رايى قانداي بولاتىنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار