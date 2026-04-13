«جاڭبىر قارعا ۇلاسادى»: ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى 2026 -جىلعى 14- 16- ساۋىرگە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريا ەتتى. بولجامعا سايكەس، الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە بۇلتتى جانە جاۋىن-شاشىندى اۋا رايى كۇتىلەدى.
سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەندەپ، جاڭبىردىڭ قارعا اۋىسۋى، كوكتايعاق قۇبىلىستارى بولۋى مۇمكىن.
- كۇشتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەل باتىس وڭىرلەردە بۇكىل كەزەڭ بويى، 16-ساۋىردە وڭتۇستىكتە، 15- 16 ساۋىردە سولتۇستىكتە جانە ورتالىقتا كۇتىلەدى. 14 ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى شىعىستا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانادى. قازاقستان بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى، - دەيدى ماماندار.
اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:
باتىستا تۇندە +2…+10°c، كۇندىز +10…+15°c؛
سولتۇستىكتە تۇندە -2…-8°c، كۇندىز 0…+7°c؛
وڭتۇستىكتە تۇندە +3…+13°c، كۇندىز +8…+18°c.
