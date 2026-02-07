جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ءسوز بوستاندىعىنا كەپىلدىك بەرەدى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - ۇسىنىلىپ وتىرعان نورمالار ءسوز بوستاندىعىن شەكتەۋگە ەمەس، ءار ادامنىڭ ار- نامىسىن قورعاۋعا باعىتتالعان. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ 9-وتىرىسىندا ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ءمالىم ەتتى.
- كوپشىلىك تاراپىنان ءسوز بوستاندىعىنا قاتىستى ماسەلەگە ايرىقشا ءمان بەرىلىپ وتىر. ازاماتتار كونستيتۋتسياداعى تۇجىرىمداردىڭ ايقىن ءارى ەكىۇشتى تۇسىندىرۋگە جول بەرمەيتىندەي بولۋىن كۇتەدى. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى دامىعان مەملەكەتتەردىڭ تاجىريبەسىنە سۇيەنە وتىرىپ، ءسوز بوستاندىعىنا كەپىلدىك بەرەدى. ۇسىنىلىپ وتىرعان نورمالار ءسوز بوستاندىعىن شەكتەۋگە ەمەس، ءار ادامنىڭ ار- نامىسى مەن قادىر- قاسيەتىن، جەكە ومىرىنە قول سۇقپاۋىن قورعاۋعا باعىتتالعان. بۇل حالىقارالىق قۇقىق تالاپتارعا تولىق سايكەس كەلەدى، - دەدى ا. بالايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتىق جانە ساياسي قۇقىقتار تۋرالى حالىقارالىق كەلىسىمنىڭ 19-بابىنا ساي، ءار ادام ءوز وي-پىكىرىن ەركىن ۇستانۋعا قۇقىلى. دەي تۇرعانمەن، وندا باسقا ادامداردىڭ قۇقىقتارى مەن ابىرويىن قورعاۋ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى، قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ماقساتىندا زاڭمەن شەكتەلۋى مۇمكىن ەكەنى انىق جازىلعان.
- جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنداعى باپقا قاتىستى جۋرناليستەردىڭ اشىق حاتىنا كەلەر بولساق، مەدياقاۋىمداستىقتىڭ ۇندەۋىمەن مۇقيات تانىسىپ شىقتىم. مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى، ءارى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا مۇشەسى رەتىندە بۇل تۇزەتۋلەر ەش جاعدايدا ءسوز بوستاندىعىن شەكتەۋگە اكەپ سوقپايتىنىن سەنىممەن ايتا الامىن. قورىتىندىلاپ ايتسام، بۇرىننان بەلگىلەنگەن بۇل تۇزەتۋلەر جاڭاشىلدىق ەمەس، ونىڭ ىشىندە جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىن شەكتەۋلەردى كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ عانا.
ءبىزدىڭ ويىمىزشا، ار-ۇجدان مەن قادىر- قاسيەتتى قورعاۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ سياقتى نەگىزگى قۇقىقتار كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلۋى ءتيىس. سوعان قاراماستان، ەڭ باستى قاعيدا وزگەرىسسىز قالادى. ءسوز بوستاندىعىنا كەپىلدىك بەرىلەدى، ال تسەنزۋراعا تىيىم سالىنادى. ارينە، ءسوز بوستاندىعى - قوعامنىڭ باستى قۇندىلىقتارىنىڭ ءبىرى. سونىمەن بىرگە، ونىڭ دا وزىندىك قۇقىقتىق شەڭبەرى بار ەكەنىن ءتۇسىنۋىمىز كەرەك. بۇل شەكتەۋلەر وي- پىكىرىن بىلدىرۋگە ەمەس، تەك قوعامعا ءقاۋىپتى ماقساتتاردى كوزدەيتىن ۇگىت- ناسيحاتقا قاتىستى قولدانىلادى. بۇل ماسەلە كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستى كۇشتەپ وزگەرتۋگە، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە، كەمسىتۋشىلىك سيپاتتاعى ارازدىقتى قوزدىرۋعا باعىتتالعان، نە وسىنداي ارەكەتتەرگە ايداپ سالۋ نەمەسە سوعان اشىق شاقىرۋ بەلگىلەرى بار جاعدايلارعا عانا قاتىستى ەكەنى بەلگىلى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، وسىنداي ارەكەتتەردىڭ بارلىق بەلگىلەرى ەلىمىزدىڭ قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستەرىندە ناقتى كورسەتىلگەن.