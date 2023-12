باعدات مۋسين شەتەلدىك IT كومپانيالاردى قازاقستاندا جۇمىس ىستەۋگە شاقىردى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين شەتەلدىك IT كومپانيالاردى «Astana hub» تەحنوپاركىنە شاقىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«Astana hub» ستارتاپتار حالىقارالىق تەحنوپاركىنە شەتەلدىك كومپانيالاردىڭ رەلوكاتسياسى بويىنشا ءبىراز سۇراقتار تۇسۋدە. بىزگە كورشى ەلدەردەن IT - ماماندار كەلىپ جاتقانىنا دا بىرنەشە جىل بولدى. سونداي كومپانيالاردىڭ ءبىرى - inDriver. قىزمەتىن قازاقستاندىقتار دا پايدالاناتىن وسىنداي كوماندانىڭ كەلگەنىنە ءبىز قۋانىشتىمىز. ايتا كەتۋ كەرەك، Astana_hub اۋەل باستان حالىقارالىق تەحنوپارك رەتىندە قۇرىلعان. الەمدىك دەڭگەيدەگى كومپانيالار مەن ماماندارعا مۇمكىندىك بەرۋ ارقىلى ءبىز وزىمىزگە دە ءتيىمدى جاعداي قالىپتاستىرامىز: شەتەلدىك ماماندارمەن تاجىريبە الماسۋ جانە قازاقستاندىقتار ءۇشىن جۇمىس ورنىن كوبەيتۋ»، - دەپ جازدى مينيستر ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا.

بۇگىنگى تاڭدا حابتا 641 IT - كومپانيا تىركەلگەن، ونىڭ 70 ءى شەتەلدىك قۇرىلتايشىلار. قازىر جاقىن شەتەلدىڭ 468 كومپانياسى قازاقستانعا رەلوكاتسيا بويىنشا كەڭەس الىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە باعدات مۋسين شەتەلدىك كومپانيالار ءۇشىن استانا حابتى، ياعني قازاقستاندى تاڭداۋ نەلىكتەن ءتيىمدى ەكەنىن ءتۇسىندىردى.

«بۇل رەتتە تەحنوپاركتە قانداي جاعداي جاسالعانىن قىسقاشا ايتىپ وتەيىن: ارنايى سالىق ءتارتىبى - حابتا تىركەلگەن كومپانيالار سالىق تولەمەيدى، كورپوراتيۆتىك سالىق -%0. IT - كومپانيالارعا مۇنداي جەڭىلدىك 4 جىل بۇرىن جاسالعان. كورشى ەلدەر مۇنداي جەڭىلدىكتى جۋىردا عانا ەنگىزدى، ال كەيبىر ەلدەر ەندى عانا جوسپارلاپ جاتىر. ەكىنشىسى - زاماناۋي ينفراقۇرىلىم. 20 مىڭ شارشى مەتردى ارزان باعامەن پايدالانۋعا بولادى. بۇل وفيستەر عانا ەمەس، كەزدەسۋ ورىندارى، برەينستورمينگ مەن تيمبيلدينگ وتكىزەتىن جەرلەر. ونىڭ ۇستىنە، ستارتاپتار - تەحنوپارك باعدارلامالارىنىڭ رەزيدەنتتەرى حابتا جۇمىس الاڭدارىن تەگىن پايدالانا الادى. ءۇشىنشىسى - ۆيزالىق قولداۋ. ءبىزدىڭ IT - حابتا تىركەلگەن كومپانيالاردىڭ جۇمىسشىلارى ءۇشىن ۆيزا الۋ مەن ميگراتسيالىق پروتسەستەر جەڭىلدەتىلگەن. ءبىز تەك تىركەلۋ پروتسەسىنە عانا ەمەس، رەلوكاتسيا ماسەلەسىندە دە، ياعني قىزمەتكەرلەردى كوشىرۋ، ءۇي- جاي تابۋ بويىنشا ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىنا دا كومەكتەسىپ جاتىرمىز. ال ە ا ە و ەلدەرىنىڭ IT - ماماندارىنا ەشتەڭە راسىمدەۋدىڭ دە قاجەتى جوق، بىردەن كەلىپ، جۇمىس ىستەي بەرۋگە بولادى. تەك ج س ن الۋ كەرەك، ونلاين جاساۋعا بولادى نەمەسە ءبىزدىڭ ماماندار كومەكتەسەدى»، - دەپ ءتۇسىندىردى ب. مۋسين.

سونىمەن بىرگە، SEED stage كەزەڭىندە ۆەنچۋرلىق قارجىلاندىرۋ قاراستىرىلعان. حابتىڭ ءوزى ستارتاپتىڭ باستاما كەزەڭىندە 40 مىڭ دوللارعا دەيىن سالادى.

«ۆەنچۋرلىق قارجىعا قولجەتىمدىلىك بولماسا، ءبىزدىڭ يندۋسترياداعى حاب دەگەننىڭ ءمانى بولمايدى. ينۆەستيتسيا قۇيۋعا تۇرارلىق ستارتاپتاردى تابۋ ماقساتىندا ءتۇرلى ءىس- شارالاردى ءجيى وتكىزەمىز. ءبىزدىڭ سەرىكتەسىمىز VC جىل سايىن قىزىقتى ستارتاپتارعا 100 ميلليون دوللارعا دەيىن بولۋگە دايىن. ودان بولەك، اكسەلەراتسيا كۋرستارىنا تەگىن قاتىسۋعا بولادى. بارلىق كوماندالار اكسەلەراتسيا بويىنشا كۋرستاردان وتكەن. بيزنەسىن دامىتقىسى كەلەتىن جاس ستارتاپەرلەرگە الەمنىڭ كاسىبي مەنتورلارى كەڭەس بەرىپ، وقىتىپ، باعىت- باعدار سىلتەيدى. مەملەكەت تاراپىنان جەكەمەنشىك يننوۆاتسيالىق IT - مەكتەپتەرگە سۇرانىس بار. ياعني IT - ماماندىعىن يگەرگىسى كەلەتىن كەز- كەلگەن ادام TechOrda باعدارلاماسى بويىنشا ءىت- ۆاۋچەرگە قول جەتكىزە الادى. جانە ءىت- ۆاۋچەر كەز- كەلگەن ءىت- مەكتەپتە جارامدى»، - دەيدى باعدات مۋسين.

سونىمەن بىرگە، ەلگە كەلمەي- اق، eGOV ارقىلى زاڭدى تۇلعانى تىركەۋگە بولادى. ج س ن مەن ە س ق- نى قازاقستان ەلشىلىگى بەرەدى.

«قازاقستاندا IT - بيزنەستى ىسكە قوسۋ جانە رەلوكاتسيا ماسەلەلەرى بويىنشا تەلەگرامدا ارنايى چات اشتىق - https://t.me/+uwNsTKMdI7oyZTUy. 3 مىڭنان استام قاتىسۋشىسى بار چاتتا حابتاعى ارىپتەستەرىممەن بىرگە ءتۇرلى ساۋالدارعا جاۋاپ بەرىپ جاتىر. قازاقستان - جۇزدەن استام ۇلت پەن ۇلىس تۇرىپ جاتقان قوناقجاي ەل. ءبىزدىڭ ەلدىڭ يگىلىگى ءۇشىن ەڭبەكتەنىپ، دامۋىنا ۇلەس قوساتىن كىسىلەرگە ەسىگىمىز اشىق. ءبىزدىڭ ەلدە ەڭبەكتەنىپ، زاڭدى تۇلعا اشقىسى كەلەتىندەر ءۇشىن استانا حابتىڭ ماماندارى ارنايى نۇسقاۋلىق ازىرلەدى»، - دەپ جازدى سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى.