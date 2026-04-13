IBF جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى شەشىم قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كاسىپقوي بوكستان WBO نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسىنىڭ (IBF) رەيتينگىنەن شىعىپ قالدى.
IBF جانىبەك ءالىمحان ۇلىنان تىيىم سالىنعان پرەپارات - مەلدوني تابىلعانى تۋرالى جاڭالىقتان كەيىن ونى چەمپيوندىق بەلبەۋىنەن ايىردى. حالىقارالىق بوكس فەدەراتسياسى ورتا سالماقتاعى بوكسشىلاردىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىن ۇسىندى، بۇل تىزىمدە قازاقستاندىق سپورتشى جوق. ەندى IBF بەلبەۋى بوس، رەيتينگتىڭ ءبىرىنشى ساتىسى دا بوس تۇر.
ايتا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ اعزاسىنان دوپينگ تابىلعانى تۋرالى اقپارات 2025-جىلعى جەلتوقسانعا جوسپارلانعان كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن جەكپە-جەككە بىرنەشە كۇن قالعاندا پايدا بولدى.
VADA انتيدوپينگ كوميسسياسىنىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن بوكسشىنى شەتتەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانىپ، ۇزاققا سوزىلعان تەرگەۋ باستالدى.
2026-جىلدىڭ باسىندا اشىلعان B سىناماسى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ اعزاسىندا تىيىم سالىنعان زات بار ەكەنىن راستادى. قازاقستاندىق بوكسشى 2026-جىلعى 2-جەلتوقسانعا دەيىن شەتتەتىلگەن بولاتىن، بۇل مەرزىم اياقتالعاننان كەيىن جانىبەكتى بەنتليمەن قارىمتا كەزدەسۋ كۇتىپ تۇر.