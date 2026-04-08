حيۋستونداعى قازاق قاۋىمداستىعى ناۋرىز مەرەكەسىن العاش رەت جەكە تويلادى
اقتاۋ. KAZINFORM - حيۋستون قالاسىندا العاش رەت قازاقستاندىق ارتىستەر انشلاگپەن كونسەرت وتكىزدى. ءبىر ساحنادا ەڭلىك، سادراددين، راۋانا جانە قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق حالىق اسپاپتار وركەسترىنىڭ باس ديريجەرى ابىلاي تىلەپبەرگەن ونەر كورسەتتى.
Texas Qazaq Foundation ۇيىمىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن بۇل شارا ناۋرىز مەيرامىنىڭ نەگىزگى وقيعاسىنا اينالىپ، جەرگىلىكتى قازاق قاۋىمداستىعىنىڭ مادەني ومىرىندە جاڭا كەزەڭنىڭ باستالۋىن كورسەتتى.
بۇعان دەيىن ناۋرىز مەرەكەسى قالادا باسقا ورتالىق ازيا دياسپورالارىمەن بىرگە اتاپ وتىلسە، بيىل العاش رەت قازاقستاندىق قاۋىمداستىقتىڭ جەكە ءىس-شاراسى رەتىندە وتكىزىلدى.
كونسەرتكە مىڭعا جۋىق ادام جينالدى. ابىلاي تىلەپبەرگەننىڭ دومبىرادا ورىنداعان كۇيلەرىن كورەرمەن ەرەكشە ىقىلاسپەن تىڭدادى. ول حالىقتىڭ كۇيگە دەگەن ساعىنىشىن سەزىنگەنىن جانە كورەرمەندەردىڭ قولداۋىن جوعارى باعالاعانىن ايتتى. كەشتىڭ جالعاسىندا زاماناۋي قازاقستاندىق مۋزىكا ورىندالدى. راۋانا ىرعاعىن ورناتىپ، ەڭلىك ساحناعا شىققاندا كورەرمەندەر بيلەپ، ەموتسيالارىن ءبىلدىردى. سادرادديننىڭ ونەر كورسەتۋى كەزىندە زالداعى بارلىق جاستاعى تىڭدارماندار اندەردى بىرگە شىرقادى. بۇل شارا ساحنا مەن كورەرمەن اراسىنداعى شەكارانى جويىپ، وتباسىلىق مەرەكەنى ەسكە سالدى.
بيىلعى ناۋرىز مەرەكەسى امەريكالىق پاسحا مەيرامىمەن قاتار تويلاندى. ەكى مەرەكەنىڭ دە ورتاق ماعىناسى - جاڭارۋ، بىرلىك جانە ۇرپاقتار ساباقتاستىعى. كونسەرتكە كەلگەن ستۋدەنت گۇلجان وزىمەن بىرگە تۇراتىن امەريكالىق وتباسىن ەرتىپ كەلدى. بيۋكەنون وتباسى پاسحا مەن ناۋرىزدىڭ جاڭارۋ مەن جاڭا كەزەڭنىڭ باستالۋى ماعىناسىنا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قوناقتار اراسىندا دياسپورا وكىلدەرىمەن قاتار امەريكالىقتار مەن ستاففورد قالاسىنىڭ مەريا قىزمەتكەرلەرى دە بولدى. كوپشىلىك قازاق مۋزىكاسىنىڭ بىرەگەيلىگىن جانە ۇيىمداستىرۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلار ءىس-شارانىڭ ءاربىر بولشەگىنە ءمان بەرگەن. زالدا كيىز ۇيلەر قويىلىپ، ۇلتتىق كيىمدەر، ءداستۇرلى تۇرمىس ەلەمەنتتەرى مەن تاعامدار ۇسىنىلدى. بۇل امەريكالىق قوناقتار ءۇشىن قازاقستان مادەنيەتىمەن العاشقى تانىستىق بولدى. ا ق ش- تا تۋعان جاس قازاقستاندىقتار ءۇشىن بۇل كەش زاماناۋي قازاق ساحناسىمەن العاشقى تانىسۋ الاڭىنا اينالدى.
Texas Qazaq Foundation - كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم، ول ايماقتا قازاقستاندى ناسيحاتتاپ، دياسپورا اراسىنداعى بايلانىستاردى نىعايتۋعا باعىتتالعان. حيۋستوندا شامامەن 10 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق تۇرادى. قوردىڭ نەگىزگى جوبالارىنىڭ ءبىرى - 10 جىلدان استام جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان قازاق مەكتەبى، وندا قازىرگى ۋاقىتتا 70 كە جۋىق بالا وقيدى. ولار قازاق ءتىلىن ۇيرەنىپ، داستۇرلەردى، دومبىرا تارتۋدى جانە ۇلتتىق بيلەردى مەڭگەرەدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، كونسەرت ۇلكەن ەرىكتىلەر جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى بولىپ تابىلادى. بۇل شارا قازاقستاندىقتار ءۇشىن مادەني ورتالىققا اينالىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە قازاقستان مادەنيەتىن تانىتۋ مۇمكىندىگىن بەردى. حيۋستونداعى كەش وتاننان الىستا بولسا دا، ءداستۇردىڭ كۇشى ادامداردى بىرىكتىرىپ، ءتۇرلى مادەنيەتتەردىڭ جۇرەگىندە ورىن الاتىنىن كورسەتتى.