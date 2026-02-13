حاسان قاسىمبايەۆ جازاسىن جەڭىلدەتۋدى سۇرادى: سوت نە شەشتى؟
استانا. قازاقپارات - الماتى وبلىستىق سوتىنىڭ اپەللياتسيا القاسى حاسان قاسىمبايەۆ پەن ونىڭ سىبايلاستارىنىڭ شاعىمىن قارادى. سوت اتىشۋلى ءىس بويىنشا ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى.
12-اقپاندا اپەللياتسيا القاسى ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ۇكىمىن كۇشىندە قالدىردى. وسىلايشا حاسان قاسىمبايەۆ بۇعان دەيىن تاعايىندالعان جازانى، ياعني 12 جىل جازاسىن وتەيدى.
بۇل ءىس بويىنشا قالعان سوتتالۋشىلاردىڭ دا ۇكىمى وزگەرىسسىز قالدى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلى 13-قاڭتاردا الماتى وبلىستىق سوتىنا حاسان قاسىمبايەۆ پەن ونىڭ سىبايلاستارىنىڭ اپەللياتسيالىق شاعىمى ءتۇستى.
حاسان قاسىمبايەۆ تۋرالى نە بەلگىلى؟
حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ەسىمى تالعارداعى شەرزات بولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىستەن كەيىن جيى ايتىلا باستادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن حاسان قاسىمبايەۆ 2021-جىلى ەرەجەسىز جەكپە-جەك جاتتىقتىرۋشىسىن ۇرلاپ، سوققىعا جىقتى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنى حابارلاندى.
ءۇش جىل بۇرىن بولعان قىلمىس ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالعان. جازبادا جابىرلەنۋشى، ياعني ەرەجەسىز جەكپە-جەك جاتتىقتىرۋشىسى ارمان ءالىموۆ ەكەنى جازىلعان. ونىڭ تۋىستارىنىڭ سوزىنشە، ەر ادام الدىمەن «ۆيكتوريا» شاعىن ماركەتىنىڭ جانىندا سوققى جەپ، ارتىنشا ەس-ءتۇسسىز كۇيدە كەڭدالا اۋىلىنداعى كانال جاقتان تابىلعان. سودان كەيىن ەر ادام اۋىر جاعدايدا اۋرۋحاناعا تۇسكەن.
حاسان قاسىمبايەۆ 2024-جىلى 2-قاراشادا ۇستالدى. كەيىن ەكى ايعا قاماۋعا الىندى.
2025-جىلى 21-ساۋىردە حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى ءىستى تەرگەۋ اياقتالدى.
2025-جىلى 29-شىلدەدە حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ءىسى سوتقا جولداندى.
سوتتا پروكۋرور ەرلان قۇلانبايەۆ ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ (جابىرلەنۋشى - ەرەجەسىز جەكپە-جەك جاتتىقتىرۋشىسى ارمان ءالىموۆ) جانە بوپسالاۋ (جابىرلەنۋشى - ءارىپجان تاجيەۆ) ىستەرى بويىنشا ايىپتاۋ اكتىسىن وقىدى.
وسىلايشا 2025-جىلى 11-قاراشادا حاسان قاسىمبايەۆ 12 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.