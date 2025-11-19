حالىقتىڭ تابىسىن ينفلياتسيادان قورعاۋدىڭ 3 جىلدىق باعدارلاماسى قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 3 جىلدىق بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى بەكىتىلدى.
- باعدارلاما ەلىمىزدىڭ الداعى ءۇش جىلعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىن شەشۋگە باعىتتالعان. حالىقتىڭ تۇرمىس دەڭگەيى مەن ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ ەكونوميكانىڭ ساپالى ءارى ورنىقتى ءوسۋى جانە ينفلياتسيانى تومەندەتۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ايتۋىنشا، باعدارلاما ەكونوميكانىڭ جىل سايىنعى ءوسىمىن كەمىندە %5 عا، حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن ورتا ەسەپپەن %2-3 عا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- جاڭا ينۆەستيتسيالىق سيكلدى ىسكە قوسۋ، بيزنەسكە بوگەت بولاتىن كەدەرگىلەردى جويىپ، مەملەكەتتىڭ ەكونوميكاداعى ۇلەسىن بارىنشا ازايتادى. سونداي-اق جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسىپ، الەۋمەتتىك قولداۋدى ناقتى يەسىنە جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە، تەڭگەرىمدى تاريفتىك ساياساتتى جۇرگىزۋگە، ەكسپورتتى ۇلعايتۋعا جانە يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋگە باسا نازار اۋدارىلادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
باعدارلامانىڭ ءار باعىتىن ويداعىداي ىسكە اسىرۋ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارىنا تاپسىرىلدى.
وسىعان دەيىن پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ فۋنكتسياسى كەڭەيەتىنىن ايتتى.