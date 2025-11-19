ق ز
    حالىقتىڭ تابىسىن ينفلياتسيادان قورعاۋدىڭ 3 جىلدىق باعدارلاماسى قابىلداندى

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 3 جىلدىق بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى بەكىتىلدى.

    Үкімет үйі
    Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

    - باعدارلاما ەلىمىزدىڭ الداعى ءۇش جىلعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىن شەشۋگە باعىتتالعان. حالىقتىڭ تۇرمىس دەڭگەيى مەن ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ ەكونوميكانىڭ ساپالى ءارى ورنىقتى ءوسۋى جانە ينفلياتسيانى تومەندەتۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.

    ايتۋىنشا، باعدارلاما ەكونوميكانىڭ جىل سايىنعى ءوسىمىن كەمىندە %5 عا، حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن ورتا ەسەپپەن %2-3 عا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    - جاڭا ينۆەستيتسيالىق سيكلدى ىسكە قوسۋ، بيزنەسكە بوگەت بولاتىن كەدەرگىلەردى جويىپ، مەملەكەتتىڭ ەكونوميكاداعى ۇلەسىن بارىنشا ازايتادى. سونداي-اق جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسىپ، الەۋمەتتىك قولداۋدى ناقتى يەسىنە جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
    ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە، تەڭگەرىمدى تاريفتىك ساياساتتى جۇرگىزۋگە، ەكسپورتتى ۇلعايتۋعا جانە يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋگە باسا نازار اۋدارىلادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.

    باعدارلامانىڭ ءار باعىتىن ويداعىداي ىسكە اسىرۋ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارىنا تاپسىرىلدى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، بۇگىن ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگىنىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 3 جىلدىق بىرلەسكەن ءىس- قيمىل باعدارلاماسى تانىستىرىلدى.

    وسىعان دەيىن پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ فۋنكتسياسى كەڭەيەتىنىن ايتتى.

