حالىقتىڭ دەنساۋلىعى جاقسارىپ، ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 1991 -جىلدان باستاپ 2025 -جىلدى قوسا العانداعى كەزەڭدەگى دەموگرافيالىق دەرەكتەردى تالداۋ حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى مەن دەنساۋلىق جاعدايىندا تۇبەگەيلى وزگەرىستەر بولعانىن كورسەتەدى. بۇل تۋرالى دسم باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى (ك و ۇ) 75,97 جاسقا جەتىپ، تاۋەلسىز مەملەكەتتىڭ تاريحىنداعى ابسوليۋتتى رەكوردتى ورناتتى.
- تاۋەلسىزدىكتىڭ العاشقى جىلدارىندا، 1991 -جىلى، ك و ۇ ورتاشا كورسەتكىشى 67,6 جاس (2001 -جىل - 65,6، 2011 -جىل - 68,98، 2021 -جىل - 70,23) بولدى. وسىلايشا، ءۇش جارىم ونجىلدىق ىشىندە ەل ازاماتتارىنىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 8 جىلدان استام ۋاقىتقا ارتتى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتورلاردىڭ ءبىرى - ينفەكتسيالىق ەمەس اۋرۋلارمەن (ي ە ا) كۇرەس بويىنشا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان شارالار.
2025 -جىلى قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ەۋروپالىق وڭىرىندە ينفەكتسيالىق ەمەس اۋرۋلاردان بولاتىن ءولىمدى 25 پايىزعا تومەندەتكەن ەلدەردىڭ العاشقى وندىعىنا ەندى. بۇل كورسەتكىش د د ۇ-نىڭ ەۋروپالىق جۇمىس باعدارلاماسىنىڭ نىسانالى ينديكاتورى.
وڭ ديناميكا دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ، حالىقتىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋ جانە ءولىمدى تومەندەتۋ بويىنشا مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ تيىمدىلىگىن ايعاقتايدى.
قازاقستان ۇكىمەتى 2029 -جىلعا دەيىنگى دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى شەڭبەرىندە ەلدەگى كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 77 جاسقا دەيىن جەتكىزۋ جونىندە ءورشىل ماقسات قويىپ وتىر.