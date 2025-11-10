حالىقتىڭ 86 پايىزى قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم بىلدىرەدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قازان ايىندا ق س ز ي تاپسىرىسى بويىنشا جۇرگىزىلگەن قوعامدىق پىكىردى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنە حالىق سەنىمى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر.
بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسىنا دەگەن حالىق سەنىمى 86 پايىزدى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش سوڭعى بىرنەشە جىلدا تۇراقتى تۇردە ساقتالىپ كەلەدى جانە ول قوعام تاراپىنان ەلدى جاڭعىرتۋ مەن جاڭارتۋ باعىتىن قولداۋ ءۇردىسىنىڭ تۇراقتىلىعىن كورسەتەدى.
- سەنىمنىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى جاستار اراسىندا تىركەلىپ وتىر (90,1 پايىز). رەسپوندەنتتەر نەعۇرلىم جاس بولعان سايىن، ولاردىڭ پرەزيدەنتكە سەنىمىندە جاڭاشىلدىقتان، وزگەرىستەردەن ءۇمىتى جوعارى. ال اعا بۋىن جاسى ۇلعايعان سايىن، كەرىسىنشە، بۇل وزگەرىستەردىڭ ولاردىڭ قالىپتاسقان ءومىر سالتىن بۇزباعانىن قالايدى. وسى كوڭىل-كۇيلەردىڭ توعىسۋى بۇگىندە ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگىن بىرىكتىرىپ وتىرعان تۇراقتى جاڭارۋ باعىتىنا سۇيەنىش بولىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
حالىقتىڭ پرەزيدەنتكە سەنىم دەڭگەيى ءبىلىم دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋىمەن قاتار ءوسىپ كەلەدى. ءبىلىم دەڭگەيى جوعارىلاعان سايىن ادامدار رەفورمالاردىڭ باعىت پەن لوگيكاسى بار ەكەنىن، ولاردىڭ كەزدەيسوق ەمەس، جۇيەلى ءارى سانالى تۇردە جۇزەگە اسىپ جاتقانىن كوبىرەك سەزىنەدى.
- پرەزيدەنتكە دەگەن سەنىمنىڭ جوعارى دەڭگەيى تەك قانا قالا تۇرعىندارى اراسىندا عانا ەمەس (85 پايىز)، اۋىل تۇرعىندارى اراسىندا دا ساقتالىپ وتىر (87,6 پايىز). اۋىل تۇرعىندارى ءداستۇرلى تۇردە مەملەكەتپەن ءىس جۇزىندە، ياعني ينفراقۇرىلىم، باعدارلامالار مەن تولەمدەر ارقىلى تىعىز بايلانىستى. ال قالا تۇرعىندارىنىڭ سەنىمى راتسيونالدى سيپاتتا بولىپ، وزگەرىستەردى جۇيە رەتىندە قابىلداۋىمەن كوبىرەك بايلانىستى، - دەپ حابارلادى ق س ز ي- دەن.
سونداي-اق، پرەزيدەنتكە ەرلەر دە، ايەلدەر دە تەڭ دارەجەدە سەنىم بىلدىرەدى. تۇراقتىلىق پەن ەرتەڭگى كۇنگە قاتىستى سەنىمدە تەك ەرلەرگە ءتان، نە تەك ايەلدەرگە ءتان كوزقاراس جوق، كەرىسىنشە «مەملەكەتتىڭ باعىتى بەرىك ساقتالۋى ءتيىس» دەگەن ورتاق تۇسىنىك بار.
وسىلايشا، قوعامداعى سەنىمنىڭ الەۋمەتتىك پورترەتى ەل ىشىندەگى كەلىسىم مەن تۇتاستىقتى ايقىندايدى. ءار الەۋمەتتىك توپ سەنىمنىڭ سەبەپتەرىن وزىنشە تۇسىندىرسە دە، بارلىعىنىڭ ورتاق تىلەگى ءبىر - قازاقستاننىڭ تۇراقتى، ساباقتاستىعى ساقتالعان ءارى ادىلەتتى دامۋى.
الەۋمەت تانۋلىق ساۋالناما ق س ز ي تاپسىرىسىمەن 2025-جىلعى 3-قازان مەن 5-قاراشا ارالىعىندا جۇرگىزىلدى. ىرىكتەمە كولەمى 8000 رەسپوندەنتتى قۇرايدى. ساۋالناماعا 17 وبلىس پەن 3 رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا - استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنىڭ 18 جاستان اسقان رەسپوندەنتتەرى قاتىسقان.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى جاڭا تالقىلاۋ الاڭىن اشتى.