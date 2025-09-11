ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:06, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن كۇدىكتى گرۋزيادا ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ءى ءى م ينتەرپولدىڭ ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ سۇراۋى نەگىزىندە گرۋزيانىڭ رۋستاۆي قالاسىندا حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن ازامات ۇستالدى.

    Лисаковта кәмелетке толмаған баланы зорлады деген күдікке ілінген ер адам ұсталды
    فوتو: پاۆلودار وبلىسى سوتى

    ول قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 367-بابى 2-بولىگى بويىنشا، لاۋازىمدى تۇلعاعا پارا بەرۋ ارەكەتىن جاساعانى ءۇشىن ايىپتالىپ وتىر.

    تەرگەۋ دەرەگىنشە، كۇدىكتى 2019 -جىلى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋ ماقساتىندا قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ قىزمەتكەرىنە 400 ا ق ش دوللارى كولەمىندە پارا بەرگەن.

    Халықаралық іздеуде жүрген күдікті Грузияда ұсталды
    فوتو: ءى ءى م

    بۇعان دەيىن جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ بارىسىندا كۇدىكتىگە تيەسىلى ماسساج سالونىنىڭ اتىمەن جەزوكشەلىك قىزمەت كورسەتىلگەنى انىقتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا ۇستالعان ازامات گرۋزيا اۋماعىندا قاماۋعا الىندى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار