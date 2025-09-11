11:06, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن كۇدىكتى گرۋزيادا ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ءى ءى م ينتەرپولدىڭ ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ سۇراۋى نەگىزىندە گرۋزيانىڭ رۋستاۆي قالاسىندا حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن ازامات ۇستالدى.
ول قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 367-بابى 2-بولىگى بويىنشا، لاۋازىمدى تۇلعاعا پارا بەرۋ ارەكەتىن جاساعانى ءۇشىن ايىپتالىپ وتىر.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، كۇدىكتى 2019 -جىلى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋ ماقساتىندا قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ قىزمەتكەرىنە 400 ا ق ش دوللارى كولەمىندە پارا بەرگەن.
بۇعان دەيىن جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ بارىسىندا كۇدىكتىگە تيەسىلى ماسساج سالونىنىڭ اتىمەن جەزوكشەلىك قىزمەت كورسەتىلگەنى انىقتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا ۇستالعان ازامات گرۋزيا اۋماعىندا قاماۋعا الىندى.