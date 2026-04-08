حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى: ميحايل شايدوروۆ الەمدى تاڭعالدىردى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى (ح و ك) قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل ءشايدوروۆتىڭ وليمپياداداعى تاريحي جەڭىسىنە جوعارى باعا بەردى.
وليمپيادا ويىندارىنىڭ رەسمي Instagram پاراقشاسىندا 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى اياسىندا التىن مەدال جەڭىپ العان سپورتشى تۋرالى جازبا جاريالاندى. وندا ميحايل شايدوروۆتىڭ ونەرى جوعارى باعالانعان.
- ميحايل شايدوروۆ ميلان-كورتينا وليمپياداسىنداعى دەبيۋتىندە كۇتپەگەن ناتيجە كورسەتتى. 21 جاستاعى سپورتشى مىقتى قارسىلاستارىمەن باسەكەگە ءتۇسىپ، ەركىن باعدارلامادا 198,64 ۇپاي جيناپ، جەكە رەكوردىن جاڭارتتى. ونەر كورسەتكەننەن كەيىن ەموتسياسىن جاسىرا الماي، كوزىنە جاس الدى. كەيىن ونىڭ وليمپيادا چەمپيونى اتانعانى بەلگىلى بولدى.
وسىلايشا، ول قازاقستان تاريحىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان العاشقى التىن مەدالدى جەڭىپ الىپ، 1994-جىلدان بەرگى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى ەلدىڭ العاشقى التىنىن يەلەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قىسقا باعدارلامادان كەيىن ميحايل شايدوروۆ بەسىنشى ورىندا تۇرعان. دەگەنمەن ەركىن باعدارلامادا جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، قارسىلاستارىن باسىپ وزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ميحايل شايدوروۆ 2026-جىلعى ISU مانەرلەپ سىرعاناۋ جۇلدەسىنىڭ «ۇزدىك كوستيۋم» نوميناتسياسىنا ۇسىنىلعان بولاتىن.