حالىقارالىق «Silk Way Star» بايقاۋىنىڭ 12 قاتىسۋشىسى تۇگەل استاناعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - استانا حالىقارالىق تەليەۆيزيالىق «Silk Way Star» مەگا- جوباسىنىڭ جۇلدىزدارىن قارسى الدى.
ەلورداعا بايقاۋعا قاتىساتىن ونەرپازداردىڭ بارلىعى دا كەلىپ جەتتى. العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قىتاي ەلىنىڭ وكىلى تابان تىرەسە، بىرنەشە ساعات بۇرىن مالايزيادان كەلگەن قاتىسۋشىنى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. ەندى قاتىسۋشىلار تولىق قۇرامدا، ال ۇلكەن شوۋعا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر.
كۇن ءتارتىبى مينۋتتاپ بەلگىلەنگەن: كاسىبي مۋزىكالىق بەندپەن دايىندىقتار، ساحنالىق كيىمدەردى كيىپ كورۋ، حورەوگرافيا مەن ۆوكالدىق پارتيالاردى پىسىقتاۋ. ال ۇيىمداستىرۋشىلار قۇپيانى ساقتاپ وتىر. قاتىسۋشىلار ءبىر-ءبىرىنىڭ رەپەرتۋارىمەن تانىس ەمەس. مۇنىڭ بارلىعى ونەرپازداردىڭ ساحناداعى العاشقى ونەر كورسەتۋ ءساتىن ناعىز سەنساتسياعا اينالدىرۋ ءۇشىن جاسالعان.
بايقاۋ بارىسىندا قازاق مادەنيەتىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلماق: ونەرپازدار قازاق تىلىندەگى اندەردى ورىنداۋعا دايىندالىپ جاتىر. بۇل - ەلىمىزدىڭ باي مۇراسىن قۇرمەتتەۋدىڭ عانا ەمەس، جوباداعى ۇلتتىق مادەنيەتتەردىڭ سان الۋاندىعىن كورسەتۋدىڭ دە ايقىن بەلگىسى.
كۇن جوسپارىنىڭ تىعىزدىعىنا قاراماستان، قاتىسۋشىلاردىڭ كوڭىل-كۇيى كوتەرىڭكى. ولار ەلوردانىڭ قوناقجايلىعىن اتاپ ءوتىپ، بوس ۋاقىت تابىلسا، استانانىڭ كورىكتى جەرلەرىمەن تانىسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
«Silk Way Star» بايقاۋى ءاربىر قاتىسۋشى ءۇشىن جاي عانا ساحنالىق جارىس ەمەس. بۇل - ءوزىن الەمدىك دەڭگەيدە تانىتۋعا، تۋعان ەلىن ابىرويمەن تانىستىرۋعا بەرىلگەن مۇمكىندىك. الدا ەڭ قىزۋ دايىندىق كۇندەرى تۇر، سوندىقتان ونەرپازدار ءجۇز پايىز كۇش-جىگەرىن جۇمساپ، كورەرمەنگە ۇلى جىبەك جولىنىڭ قايتالانباس ەرەكشە مۋزىكا ونەرىن پاش ەتپەك.
«Silk Way Star» العاشقى حالىقارالىق مۋزىكالىق بايقاۋىنىڭ قاتىسۋشىلارى:
• چجان حە سيۋان (قىتاي)
• تامگا (قىرعىزستان)
• يازمين ازيز (مالايزيا)
• ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)
• «Kandis» توبى (وڭتۇستىك كورەيا)
• فاحريددين حاكيموۆ (تاجىكستان)
• اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)
• سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)
• دوۆران شاممىيەۆ (تۇرىكمەنستان)
• مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان)
• سابينا زادە (ازەربايجان)
• Alem (قازاقستان)
ايتا كەتەيىك، حالىقارالىق «Silk Way Star» بايقاۋى ازيانىڭ بىرنەشە ەلدەرىنىڭ تەلەارنالارىندا كورسەتىلەدى. قازاقستان اتىنان بايقاۋعا ءانشى Alem قاتىسادى.