حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلى: قازاق جاستارى ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلى جاريالانۋىنا وراي «جاڭا ادامدار» قوزعالىسىنىڭ مۇشەلەرى باس قوستى. جيىندا بەلسەندى جاستار بارلىق قازاقستاندىقتى ەرىكتىلىك باستامالارعا اتسالىسۋعا شاقىردى.
ءىس-شارادا ەلىمىزدىڭ ءار تۇكپىرىنەن كەلگەن جۇزدەگەن ەرىكتى ۆولونتەرلىكتىڭ ءمان-ماڭىزىن تالقىلادى. ولار زاڭ اياسىندا ارەكەت ەتىپ، ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن جانە قوعاممەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيتىنىن العا تارتتى.
- پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي: «ناعىز ۆولونتەر تۇتاس قوعامنىڭ يگىلىگىن ويلايتىن، ەلىمىزدىڭ مۇرات-مۇددەسىن بيىككە قوياتىن سانالى ازامات ەكەنى ءسوزسىز». دەمەك، ەرىكتىلىك - جەكە پايدا ءۇشىن ەمەس، ورتاق ءىس ءۇشىن ارەكەت ەتۋ جانە قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنۋ. ۆولونتەر ءوز قامىن عانا كۇيتتەۋمەن شەكتەلمەي، اينالاسىندا بولىپ جاتقان جايتتارعا ءۇن قاتادى جانە يگى ىستەرگە ۇلەس قوسادى»، - دەدى «جاڭا ادامدار» قوزعالىسىنىڭ كوشباسشىسى اسەل بادەنوۆا.
جاستار قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن تىلگە تيەك ەتۋى تەگىن ەمەس. ويتكەنى، قاسىم-جومارت توقايەۆ ءاردايىم ۆولونتەرلىك قىزمەتكە قولداۋ ءبىلدىرىپ كەلەدى. 2026-جىل بۇۇ دەڭگەيىندە حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلى دەپ جاريالانعان سوڭ، استانادا ۆولونتەرلەر فورۋمى ءوتىپ، وندا پرەزيدەنت ءبىرقاتار ماڭىزدى مالىمدەمە جاساعان ەدى.
- ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ ءۇشىن مەملەكەت دەڭگەيىندەگى جاڭا جۇيەلى شارالار قاجەت.
بيىل ەرىكتىلەر ءىسىن دامىتۋعا ارنالعان ءۇش جىلدىق جول كارتاسىن ىسكە اسىرۋ مەرزىمى اياقتالادى. سوندىقتان ۇكىمەت 2030-جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن جاڭا مازمۇندى قۇجات ازىرلەگەنى ءجون.
بۇعان دەيىن قابىلدانعان شارالاردىڭ تيىمدىلىگىنە باعا بەرۋ جانە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىنە ساي ۆولونتەرلىك قوزعالىستى نىعايتۋ ءۇشىن قوسىمشا ىنتالاندىرۋ تەتىكتەرىن قاراستىرۋ ماڭىزدى، - دەگەن بولاتىن مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالايىق، اتالعان فورۋمدا ەرىكتىلەرگە ارنالعان «مەيىرىم» وردەنىن تاعايىنداۋ تۋرالى پرەزيدەنت شەشىمى جونىندە دە بۇعان دەيىن حابارلاعان بولاتىنبىز.