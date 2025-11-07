حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قازاقشا قىزمەت ساپاسىن بىرلەسىپ ارتتىرۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش-قا ساپارى اياسىندا حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى مەن OpenAI ،Inc. كومپانياسى ChatGPT-دىڭ قازاق تىلىندەگى قىزمەت ساپاسىن بىرلەسىپ ارتتىرۋعا كەلىستى.
OpenAI كومپانياسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ جانە مەملەكەتتىك باعدارلامالار جونىندەگى جەتەكشىسى كيەۆين ميللس پەن حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى راۋان كەنجەحان ۇلى قازاق تىلىندە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ءدال جانە ساپالى جۇمىس ىستەۋ الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ جايىن تالقىلادى.
راۋان كەنجەحان ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋداعى نەگىزگى مىندەت - قازاق تىلىندەگى دەرەكتەر قورىن كوبەيتىپ، تىلدىك مودەلدەردىڭ دالدىگىن جەتىلدىرۋ جانە جۇيەنى ۇلتتىق مادەنيەت، ادەبيەت پەن تاريحقا قاتىستى مازمۇنمەن بايىتۋ.
- «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ نەگىزگى جۇمىس باعىتتارى قازاقشا مازمۇندى دامىتۋ ەكەنىن بىلەسىزدەر. وسى كەلىسىم اياسىندا حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى ChatGPT-دىڭ قازاق تىلىندەگى قىزمەتىنىڭ مازمۇندىق ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءبىرقاتار مىندەتتەمەلەر الادى. ءبىز ءوز تاراپىمىزدان بارىنشا ساپالى سيفرلىق كونتەنت ۇسىنامىز. بۇل سەرىكتەستىك - قازاق ءتىلىن زاماناۋي تەحنولوگيالار كەڭىستىگىندە دامىتۋعا جانە جاھاندىق سيفرلىق ەكوجۇيەدە ونىڭ ورنىن ايقىندايتىن ماڭىزدى قادام بولادى دەپ سەنەمىز، - دەيدى ول.
كەلىسىم ناتيجەسىندە مۇعالىمدەرگە قازاق تىلىندەگى وقۋ باعدارلامالارى مەن ساباق جوسپارلارى، دارىستەر جانە ادىستەمەلىك ماتەريالداردى جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىنىڭ كومەگىمەن ازىرلەۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلادى.
بۇعان دەيىن وتاندىق ج و و-لار ChatGPT Edu ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىنا قوسىلاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي