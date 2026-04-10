حالىقارالىق ماتەماتيكا وليمپياداسىنىڭ جۇلدەگەرى ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىن ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - ءامىرلان امانجولوۆ وزىنە تولىق ءبىلىم بەرۋ گرانتى ۇسىنىلعان ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىن (MIT) تاڭدادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
Haileybury Almaty مەكتەبىنىڭ 12-سىنىپ وقۋشىسى ءامىرلان امانجولوۆ - ۇلتتىق قۇرامانىڭ مۇشەسى جانە قازاقستاننىڭ بولاشاعىنان زور ءۇمىت كۇتتىرەتىن جاس ماتەماتيكتەرىنىڭ ءبىرى.
سوڭعى جىلدارى ول الەمدىك ارەنالاردا تۇراقتى تۇردە جوعارى ناتيجەلەر كورسەتىپ كەلەدى. ءامىرلان وليمپيادالىق ماتەماتيكامەن 7-سىنىپتان باستاپ اينالىسادى. ونىڭ حالىقارالىق جارىستارداعى جەتىستىكتەرى - جۇيەلى دايىندىقتىڭ، ۇستازدارى مەن وتباسىنىڭ قولداۋىمەن اتقارىلعان كوپجىلدىق ەڭبەكتىڭ جەمىسى.
2025 -جىلى ءامىرلان اۆستراليادا وتكەن 66-حالىقارالىق ماتەماتيكا وليمپياداسىنا (IMO) قاتىستى. جارىس قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى 112 ەلدىڭ ىشىندە 17-ورىنعا يە بولسا، ءامىرلاننىڭ ءوزى كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى.
وقۋشىنىڭ جەتىستىكتەرى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە جوعارى باعالاندى. 2025 -جىلى ول مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قابىلداۋىندا بولىپ، 1000 اە ك كولەمىندەگى ءبىرجولعى سىياقى سەرتيفيكاتىن يەلەندى. سونىمەن قاتار، وقۋشىنىڭ جاتتىقتىرۋشىسى دا مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتالدى.
تولاعاي تابىستارىنىڭ ارقاسىندا ءامىرلان گارۆارد، ستەنفورد، كاليفورنيا جانە ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتتارى (MIT)، سونداي- اق لوندوننىڭ يمپەريالىق كوللەدجى سياقتى الەمنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنان شاقىرتۋ الدى. ناتيجەسىندە ول وزىنە تولىق ءبىلىم بەرۋ گرانتى ۇسىنىلعان ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىن (MIT) تاڭدادى.
ءامىرلاننىڭ ايتۋىنشا، وليمپيادالىق قوزعالىس ونىڭ اكادەميالىق دامۋىنىڭ نەگىزگى فاكتورى بولىپ، ارمانداعان ۋنيۆەرسيتەتىنە تۇسۋگە سەپتىگىن تيگىزگەن.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ءبىرقاتار دامىعان ەلدەن وزىپ، الەمدىك ءبىلىم بەرۋ رەيتينگىندە توپ-20 عا ەنگەن ەدى.