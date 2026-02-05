ح و ك قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ مەرزىمىن اۋىستىرۋدى قاراستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ (ح و ك) پرەزيدەنتى كيرستي كوۆەنتري بولاشاق قىسقى وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ كەستەسى كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى اي بۇرىن ەرتەرەك وتكىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
سارسەنبى كۇنى كەشكە ح و ك- تىڭ 100 دەن استام مۇشەسى كوۆەنتريدىڭ «بولاشاققا دايىندىق» باعدارلاماسى اياسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ كەزەكتى راۋندى اياسىندا كەزدەستى.
- بولاشاق قىسقى وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارىن جوسپارلاۋ ءۇشىن مەرزىمدى قايتا قاراستىرۋىمىز قاجەت بولۋى مۇمكىن. ەگەر ويىنداردى ەرتەرەك وتكىزسەك، بۇل بالاما شەشىم بولا الادى، - دەدى ح و ك باسشىسى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ايتا كەتۋ كەرەك، قىسقى وليمپيادا ويىندارى ءداستۇرلى تۇردە اقپان ايىندا وتەدى. ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەرگە كليماتتىڭ جىلىنۋى سەبەپ بولدى، ويتكەنى قار جامىلعىسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن جارىستاردى وتكىزۋگە قاۋىپ ءتونىپ تۇر.
بەلگىلى بولعانداي، 2030-جىلعى وليمپيادا فرانسۋز الپىسىندا 1-17-اقپان ارالىعىندا، ال 2034-جىلعى وليمپيادا ا ق ش- تىڭ يۋتا شتاتىندا 10-26-اقپان ارالىعىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان.
الايدا بولاشاق قىسقى وليمپيادا ويىندارىن قاڭتار ايىندا، ال پاراليمپيادانى اقپان ايىندا وتكىزۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلىپ جاتىر.
جالپى، ح و ك بۇعان دەيىن دە كليماتتىڭ وزگەرۋى بولاشاق جارىستاردى وتكىزۋ ورنى مەن ۇيىمداستىرۋدا قيىندىقتار تۋدىراتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى ماۋسىم ايىندا قايتا جينالىپ، وليمپياداعا شولۋ ناتيجەلەرىنە قاراي شەشىم قابىلداپ، سونداي-اق 2030-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا جاڭا سپورت تۇرلەرىن ەنگىزۋ قاجەتتىگىن تالقىلايدى.
ەسكە سالايىق، 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا قىسقى وليمپيادا ويىندارى وتەدى.