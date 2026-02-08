فينليانديا كيىمدى قايتا وڭدەيتىن جاساندى ينتەللەكت اۆتوماتىن ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - فينليانديادا جاساندى ينتەللەكتتى پايدالانىپ، ەسكى كيىمدى جيناۋ جانە سۇرىپتاۋ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسىن قۇرۋعا ارنالعان اۋقىمدى جوبا باستالدى.
ازەرتادج اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، Texmat دەپ اتالاتىن جاڭا اۆتومات تۇتىنۋشىلار ءۇشىن كيىمدى قايتا وڭدەۋ پروتسەسىن پلاستيكالىق بوتەلكەلەردى قايتا وتكىزۋ سياقتى قاراپايىم ءارى ادەتتەگى ءىس- قيمىلعا اينالدىرۋعا ارنالعان.
قۇرىلعى بەرىلگەن كيىمدى جاساندى ينتەللەكت، ۆيزۋالدى تانۋ جانە تاۋاردىڭ ساندىق پاسپورتى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە تالدايدى.
الداعى جىلدارى بۇل ساندىق پاسپورت ەۋروپالىق وداقتا مىندەتتى بولادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. جينالعان دەرەكتەر نەگىزىندە اۆتومات كيىمنىڭ قايتا قولدانۋعا جانە قايتا ساتۋعا جارامدى ەكەنىن، الدە تەكستيل تالشىقتارىن قايتا وڭدەۋگە جىبەرىلۋى كەرەگىن انىقتايدى.
قايتا قولدانۋعا جارامدى كيىم ءۇشىن تۇتىنۋشىعا قارجىلاي سىياقى بەرىلەدى، ونىڭ مولشەرى كيىمنىڭ جاعدايى، برەندى جانە ماتاسىنا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، كيىمدەردى قايتارۋدى قوسىمشا ىنتالاندىرۋ ءۇشىن دەپوزيتتىك جانە جەڭىلدىك مودەلدەرى دە قاراستىرىلىپ وتىر.
جوبا ەۋروپالىق وداق اياسىنداعى اۋقىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ ءبىر بولىگى جانە كونتينەنت بويىنشا ءوسىپ كەلە جاتقان تەكستيل قالدىقتارىنىڭ ماسەلەسىن شەشۋگە باعىتتالعان.
Texmat جوباسى 7 ەۆروپا ەلىنەن 14 سەرىكتەستىڭ قاتىسۋىمەن جالپى ەۋروپالىق ىنتىماقتاستىق اياسىندا ازىرلەنىپ، «گوريزونت ەۆروپا» باعدارلاماسىنىڭ قارجىلىق قولداۋىمەن ىسكە اسىرىلىپ وتىر. ءبىرىنشى اۆتوماتتار فينليانديا مەن يسپانيادا سىناقتان وتكىزىلمەك. بولاشاقتا ازىرلەۋشىلەر وسىنداي قۇرىلعىلاردى ساۋدا ورتالىقتارى مەن قوعامدىق ورىندارعا ورناتىپ، تەكستيلدى قايتا وڭدەۋدى ارتتىرىپ، جاۋاپتى تۇتىنۋدى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ بولىگىنە اينالدىرۋدى كوزدەپ وتىر.