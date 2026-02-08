فوتورەپورتاج: ءالپى تاۋىنداعى قار پاتشالىعى - ليۆينو
ليۆينو. KAZINFORM - يتاليانىڭ سولتۇستىگىندەگى ءالپى تاۋلارى اراسىندا ورنالاسقان ليۆينو شاڭعى كۋرورتى XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ماڭىزدى جارىس ايماعى سانالادى.
Kazinform ءتىلشىسى وسى جارىس ايماعىنان ارنايى حابار تاراتىپ، شاعىن قالاشىقتىڭ تىنىس- تىرشىلىگىنەن فوتورەپورتاج ۇسىندى.
ليۆينو - ءالپى تاۋلارىنداعى ەڭ شۋاقتى تاۋ شاڭعى كۋرورتى. يتاليانىڭ سولتۇستىگىندە، تەڭىز دەڭگەيىنەن 1816 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان ول شۆەيتساريامەن شەكتەسەدى جانە ەكى ۇلتتىق ساياباقتىڭ - يتاليانىڭ ستەلۆيو جانە شۆەيتساريانىڭ ەنگادين ساياباقتارىنىڭ جاسىل جەلەكتەرىنىڭ ورتاسىندا ورنالاسقان. قىس بويى جاۋعان قاردان كەيىن ليۆينودا شاڭعى تەبۋگە وتە كەرەمەت جاعداي جاساپ قويعان. مۇنداعى ماۋسىم باسقا الپىلىك كۋرورتتارعا قاراعاندا ەرتەرەك باستالادى جانە ۇزاعىراق سوزىلادى.
ليۆينو تۋرالى ەڭ العاشقى تاريحي جازبالار 1187-جىلى كەزدەسكەن. ونىڭ اتاۋى «قار قاباتى» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەتىن نەمىس تەرمينىنەن شىققانى بولجانادى.
عاسىرلار بويى بۇل جەر قولجەتىمسىز، قاتتى قارمەن جابىلعاندىقتان قىستا باسقا جەرلەردەن وقشاۋلانعان. سوندىقتان جەرگىلىكتى تۇرعىندار نەمەسە ساياحاتشىلار بۇل ايماقتى «كىشى تيبەت» دەپ تە اتاعان.
بۇل جەر 1816 -جىلى يتاليا تەريتورياسىنا كىردى. 1950- 60-جىلدارى اۋماققا جولدار سالىنىپ، العاشقى شاڭعى ءليفتى ورناتىلدى. بۇل تۋريستىك جانە سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جول اشتى.
قازىرگى كەزدە ليۆينو 60 تان استام ميل (100 ك م- دەن كوپ) شاڭعى تراسسالارى مەن الەمدىك دەڭگەيدەگى كروسس- كانتري مارشرۋتتارىمەن ايگىلى، جانە حالىقارالىق جارىستاردى ءجيى قابىلدايدى.
ليۆينو قالاسى 2026 -جىلعى وليمپيادا ويىندارىندا فريستايل جانە سنوۋبورد جارىستارىنىڭ وتەتىن نەگىزگى ورنى رەتىندە تاڭدالدى. وندا شامامەن 26 جارىس وتكىزىلەدى.
نەگىزگى الاڭدار:
• Livigno Snow Park — سلوۋپستايل، بيگ- ەير، حالفپايپ جانە سنوۋبورد سياقتى سپورت جارىستارى وتەدى.
• Livigno Aerials Moguls Park — شاڭعى اكروباتيكا جانە موگۋل سەكىلدى فريستايل ديستسيپلينالارعا ارنالعان زاماناۋي الاڭ.
بۇل وليمپيادا ليۆينو سپورتتىق ينفراقۇرىلىممەن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىستىراتىن تاريحي ساتىنە اينالادى. وسىدان بۇرىن قالا الەمدىك فريستايل پەن سنوۋبورد جارىستارىن قابىلداعانىمەن، ءدال وسىنداي اۋقىمدى وليمپيادالىق جارىستاردى العاش رەت وتكىزگەلى وتىر.
قالاشىق ميلان قالاسىنان 5 ساعاتتىق جەردە ورنالاسقان. تاۋ جولدارى كۇردەلى جانە بيىك. الايدا، كۋرورتتىق ايماق بارلىق ينفراقۇرلىممەن قامتىلىپ، وليمپيادا ويىندارىن وتكىزۋگە بارىنشا قولايلى جاعداي جاسالعان. قوناقۇيلەر، ءدامحانالار جانە ءار ءتۇرلى دۇكەندەر جىل بويى تۋريستەرگە ساپالى قىزمەت كورسەتەدى.
ليۆينوداعى فريستايل سپورتىنان 9-قازاقستاندىق سپورتشى وليمپيادا ويىندارىندا ونەر كورسەتەدى.
فريستايل- اكروباتيكا:
- شەرزود حاشيربايەۆ
- اسىلحان اسان
- رومان يۆانوۆ
- دىنمۇحامەد رايىمقۇلوۆ
- ايانا جولداس
فريستايل- موگۋل:
- پاۆەل كولماكوۆ
- اناستاسيا گورودكو
- يۋليا گالىشيەۆا
- اياۋلىم امرەنوۆا
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى وليمپيادا ويىندارى 6-22 - اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى