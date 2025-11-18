فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى بۇگىن فارەر ارالدارىمەن جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى فارەر ارالدارىمەن جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى.
بۇل ويىن قازاقستان ۋاقىتىمەن 22:00 دە باستالىپ، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
كەزدەسۋ حورۆاتيانىڭ پۋلا قالاسىندا وتەدى.
قازىرگە دەيىن قارسىلاستار ءتورت مارتە كەزدەسكەن. ونىڭ 2 ىندە فارەر ارالدارى جەڭىسكە جەتسە، 1 ءۋى تەڭ اياقتالىپ، 1 ىندە قازاقستان قۇراماسى باسىم ءتۇستى.
وتانداستارىمىز 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە J توبىندا 8 ۇپايمەن 4 ورىنعا تۇراقتادى. ولار ۋەلستەن ەكى مارتە (1:3، 0:1)، سولتۇستىك ماكەدونيادان (0:1)، بەلگيادان (0:6) ەسەبىمەن جەڭىلىپ، سولتۇستىك ماكەدونيا جانە بەلگيامەن (1:1) تەڭ تۇسسە، ليحتەنشتەيندى (4:0، 2:0) ەكى مارتە تىزە بۇكتىردى.
ال فارەر ارالدارى قۇراماسى L توبىندا 9 ۇپايمەن ءۇشىنشى ورىنعا تابان تىرەدى. ولار حورۆاتيا (0:1، 1:3)، چەحيا (1:2، 2:1) چەرنوگوريا (0:1، 4:0)، گيبرالتارمەن (2:1، 1:0) وينادى.
FIFA رەيتينگىندە قازاقستان قۇراماسى 119-ورىندا تۇرسا، فارەر ارالدارى 136-ورىنعا جايعاسقان.
باس باپكەر تالعات بايسۋفينوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەزدەسۋگە قازاقستان قۇراماسى ساپىندا «قايرات» كومانداسىنىڭ فۋتبولشىلارى قاتىسپايدى. ولار الماتىلىق كلۋبتىڭ چەمپيوندار ليگاسى بەسىنشى تۋرىنداعى دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىمەن» كەزدەسۋگە دايىندىعىن جۇرگىزەدى.
وسىعان دەيىن حورۆاتيادا فۋتبولدان 17 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا وتكەن ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ تۋرنيرىندە قازاقستان قۇراماسى ءوز توبىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولعانى تۋرالى جازدىق.