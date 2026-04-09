فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/8 فينالىنا قاي كوماندالار شىقتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/16 فينالى مارەسىنە جەتتى.
بيىل تۋرنير 1/16 فينال كەزەڭىنەن باستاۋ الدى. ەرەكشەلىگى وعان اۋەسقوي ليگانىڭ ەكى جەڭىمپازى قاتىستى. جەڭىمپاز ءبىر ويىننىڭ ناتيجەسىمەن انىقتالدى. مۇنداي مۇمكىندىككە «قايسار»، «توبىل»، «اتىراۋ»، «ورداباسى»، «قايرات»، «استانا»، «ەلىماي»، «جەتىسۋ»، «ەرتىس»، «جەڭىس»، «التاي»، «اقتوبە»، « ۇلىتاۋ»، «وقجەتپەس»، «كاسپي»، « قىزىلجار» كوماندالارى يە بولدى.
8-ءساۋىر
14:00. «تالاس» - «قايسار» 0:2
14:00. «انسات» - «توبىل» 0:8
14:00. «جاس قىران» - «اتىراۋ» 0:4
15:00. «اكادەميا وڭتۇستىك» - «ورداباسى» 2:4
15:00. «جايىق» - «قايرات» 1:3
15:00. «بكس» - «استانا» 1:2
18:00. «تۇران» - «ەلىماي» 1:4
19:00. «قارشىعا» - «جەتىسۋ» 0:1.
9-ءساۋىر
14:00. «Zhelaev Nan» - «التاي» 0:2
14:00. «حرومتاۋ» - «جەڭىس» 1:4
15:00. «ارىس» - «اقتوبە» 0:4
15:00. «باتىر» - «كاسپيي» 0:4
15:00. «شاحتەر» - «وقجەتپەس» 2:3
15:00. «تاراز» - « ۇلىتاۋ» 0:0, قوسىمشا كەزەڭدە 0:1
16:00. «حان ءتاڭىرى» - « قىزىلجار» .
«SD Family» كومانداسىنىڭ بيىل بىرىنشىلىككە قاتىسۋدان باس تارتۋىنا بايلانىستى «ەرتىس» 1/8 فينالعا بىردەن جولداما الدى. ەندى 1/8 فينالدا «ورداباسى» - «كاسپي»، «اتىراۋ» - «جەتىسۋ»، «اقتوبە» - «ەلىماي»، «التاي» - «وسكەمەن»، «قايسار» - «قايرات»، «استانا» - «توبىل»، «وقجەتپەس» - «جەڭىس»، «ەرتىس» - «قىزىلجار» شەبەرلىك بايقاسادى.
بۇعان دەيىن فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/16 فينالىنا شىققان 9 كوماندا انىقتالعانىن جازعان ەدىك.
قازاقستان كۋبوگى 1992-جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن بارلىعى 15 كوماندا كۋبوكتى جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە «قايرات» (الماتى) – 10، «جەڭىس» (استانا)، «استانا»، «توبىل» (قوستاناي) – 3، «اقتوبە»، «قايسار» ( قىزىلوردا)، «ورداباسى» (شىمكەنت) -2، «اتىراۋ»، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «تاراز»، «شاحتەر» (قاراعاندى)، «ۆوستوك» (وسكەمەن)، «الماتى»، «دوستىق» (الماتى)، «سپارتاك» (سەمەي) - 1 مارتەدەن جەڭىمپاز اتاندى.