    22:40, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/8 فينالىنا قاي كوماندالار شىقتى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/16 فينالى مارەسىنە جەتتى.

    Фото: «Арыс» футбол клубы

    بيىل تۋرنير 1/16 فينال كەزەڭىنەن باستاۋ الدى. ەرەكشەلىگى وعان اۋەسقوي ليگانىڭ ەكى جەڭىمپازى قاتىستى. جەڭىمپاز ءبىر ويىننىڭ ناتيجەسىمەن انىقتالدى. مۇنداي مۇمكىندىككە «قايسار»، «توبىل»، «اتىراۋ»، «ورداباسى»، «قايرات»، «استانا»، «ەلىماي»، «جەتىسۋ»، «ەرتىس»، «جەڭىس»، «التاي»، «اقتوبە»، « ۇلىتاۋ»، «وقجەتپەس»، «كاسپي»، « قىزىلجار» كوماندالارى يە بولدى.

    8-ءساۋىر

    14:00. «تالاس» - «قايسار» 0:2

    14:00. «انسات» - «توبىل» 0:8

    14:00. «جاس قىران» - «اتىراۋ» 0:4

    15:00. «اكادەميا وڭتۇستىك» - «ورداباسى» 2:4

    15:00. «جايىق» - «قايرات» 1:3

    15:00. «بكس» - «استانا» 1:2

    18:00. «تۇران» - «ەلىماي» 1:4

    19:00. «قارشىعا» - «جەتىسۋ» 0:1.

    9-ءساۋىر

    14:00. «Zhelaev Nan» - «التاي» 0:2

    14:00. «حرومتاۋ» - «جەڭىس» 1:4

    15:00. «ارىس» - «اقتوبە» 0:4

    15:00. «باتىر» - «كاسپيي» 0:4

    15:00. «شاحتەر» - «وقجەتپەس» 2:3

    15:00. «تاراز» - « ۇلىتاۋ» 0:0, قوسىمشا كەزەڭدە 0:1

    16:00. «حان ءتاڭىرى» - « قىزىلجار» .

    «SD Family» كومانداسىنىڭ بيىل بىرىنشىلىككە قاتىسۋدان باس تارتۋىنا بايلانىستى «ەرتىس» 1/8 فينالعا بىردەن جولداما الدى. ەندى 1/8 فينالدا «ورداباسى» - «كاسپي»، «اتىراۋ» - «جەتىسۋ»، «اقتوبە» - «ەلىماي»، «التاي» - «وسكەمەن»، «قايسار» - «قايرات»، «استانا» - «توبىل»، «وقجەتپەس» - «جەڭىس»، «ەرتىس» - «قىزىلجار» شەبەرلىك بايقاسادى.

    بۇعان دەيىن فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/16 فينالىنا شىققان 9 كوماندا انىقتالعانىن جازعان ەدىك.

    قازاقستان كۋبوگى 1992-جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن بارلىعى 15 كوماندا كۋبوكتى جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە «قايرات» (الماتى) – 10، «جەڭىس» (استانا)، «استانا»، «توبىل» (قوستاناي) – 3، «اقتوبە»، «قايسار» ( قىزىلوردا)، «ورداباسى» (شىمكەنت) -2، «اتىراۋ»، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «تاراز»، «شاحتەر» (قاراعاندى)، «ۆوستوك» (وسكەمەن)، «الماتى»، «دوستىق» (الماتى)، «سپارتاك» (سەمەي) - 1 مارتەدەن جەڭىمپاز اتاندى.

    Күнсұлтан Отарбай
