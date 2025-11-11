فۋتبولدان قازاقستان جاس وسپىرىمدەرى سەنساتسيالىق جەڭىسكە قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 17 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا 2026-جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋ تۋرنيرىندە قازاقستان قۇراماسى حورۆاتيانىڭ نەدەليشە قالاسىندا العاشقى كەزدەسۋىن وتكىزدى.
باۋىرجان ساعىندىقتىڭ شاكىرتتەرى سەنساتسيا جاساپ، حورۆاتيانى 2:1 ەسەبىمەن ۇتتى.
ماتچتىڭ 2-مينۋتىندا-اق يسلام راقىم ەسەپ اشتى.
دەگەنمەن 33-مينۋتتا الاڭ يەلەرىنەن يۋراي فريگان 11 مەترلىك ايىپ دوبىن ءدال ورىنداپ، تارازى باسىن تەڭەستىردى.
ءۇزىلىس الدىندا 45-مينۋتتا راسۋل اكىموۆ جەڭىس گولىن سوقتى - 2:1.
ەكىنشى تايمدا حورۆاتيالىقتار ەسەپتى تەڭەستىرۋگە تاعى دا مۇمكىندىك الدى. الايدا لۋكا بارتولوۆيچ 57-مينۋتتا پەنالتيدەن ءمۇلت كەتتى.
سەگىزىنشى توپتاعى شاعىن تۋرنير قازاقستان، حورۆاتيا، نيدەرلاند جانە البانيا قۇرامالارىنىڭ قاتىسۋىمەن حورۆاتيادا ءوتىپ جاتىر. قازاقستاندىقتار 14-قاراشادا نيدەرلاند، 17 سىندە البانيامەن وينايدى.
