    فۋتبولدان قازاقستان جاس وسپىرىمدەرى سەنساتسيالىق جەڭىسكە قول جەتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 17 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا 2026-جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋ تۋرنيرىندە قازاقستان قۇراماسى حورۆاتيانىڭ نەدەليشە قالاسىندا العاشقى كەزدەسۋىن وتكىزدى.

    футбол
    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    باۋىرجان ساعىندىقتىڭ شاكىرتتەرى سەنساتسيا جاساپ، حورۆاتيانى 2:1 ەسەبىمەن ۇتتى.

    ماتچتىڭ 2-مينۋتىندا-اق يسلام راقىم ەسەپ اشتى.

    دەگەنمەن 33-مينۋتتا الاڭ يەلەرىنەن يۋراي فريگان 11 مەترلىك ايىپ دوبىن ءدال ورىنداپ، تارازى باسىن تەڭەستىردى.

    ءۇزىلىس الدىندا 45-مينۋتتا راسۋل اكىموۆ جەڭىس گولىن سوقتى - 2:1.

    ەكىنشى تايمدا حورۆاتيالىقتار ەسەپتى تەڭەستىرۋگە تاعى دا مۇمكىندىك الدى. الايدا لۋكا بارتولوۆيچ 57-مينۋتتا پەنالتيدەن ءمۇلت كەتتى.

    سەگىزىنشى توپتاعى شاعىن تۋرنير قازاقستان، حورۆاتيا، نيدەرلاند جانە البانيا قۇرامالارىنىڭ قاتىسۋىمەن حورۆاتيادا ءوتىپ جاتىر. قازاقستاندىقتار 14-قاراشادا نيدەرلاند، 17 سىندە البانيامەن وينايدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن «قايساردان» كەيىن «قىزىلجار» كلۋبى جەكەمەنشىككە وتكەنىن جازعان ەدىك.

